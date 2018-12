Desconvocada la vaga d´examinadors de la DGT

Els examinadors de trànsit han decidit desconvocar la vaga que han començat avui i que estava prevista fins al 21 de desembre després que el Ministeri d'Hisenda hagi acceptat pagar el que se'ls deu del 2018. Cal recordar que l'any passat aquest col·lectiu va protagonitzar cinc mesos de mobilitzacions fins que la Direcció General de Trànsit es va avenir a equiparar-los el sou amb altres col·lectius de la plantilla amb un increment de 250 euros bruts mensuals. L'augment de sou, però, no ha arribat, fet que ha motivat les noves mobilitzacions. Ara, Hisenda ha acceptat pagar abans d'acabar l'any els diners corresponents a aquest any. Ho farà com un plus de productivitat, una mesura que la plantilla accepta com a provisional, tot i exigir que a partir de l'any vinent l'augment de sou consti com un complement de la nòmina.

En declaracions a l'ACN, Montse Casal, delegada a Catalunya de l'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) ha explicat que la vaga s'ha desconvocat cap a tres quarts de set de la tarda, després que hagi arribat el vistiplau del Ministeri d'Hisenda per pagar l'augment de sou corresponent al 2018. El compromís, segons ha indicat Casal, és que el pagament es faci abans d'acabar el desembre. "Esperem que per Nadal", ha desitjat.

Els examinadors han acceptat la solució de compromís que ja els plantejava la Direcció General de Trànsit abans de començar la vaga, en un intent d'evitar-la, que és que aquest any els diners es paguin com un plus de productivitat. Els treballadors s'hi negaven, però, perquè entenen que un plus d'aquestes característiques es pot eliminar en qualsevol moment. És per això que exigien que els diners es reflectissin a la nòmina en concepte de complement, que queda consolidat.

La solució de compromís ha estat que els diners d'aquest any es paguin segons el primer concepte i que a partir del gener del 2019 ambdues parts comencin a treballar per determinar la segona opció. Casal ha explicat que, en tot cas, el govern espanyol ha advertit que tot plegat "dependrà dels pressupostos". És per això que la plantilla deixa ara un marge de sis mesos al govern espanyol per aprovar els comptes públics i complir amb el compromís. Si no, no es descarten noves mobilitzacions.