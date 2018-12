Educació nomenarà docents substituts aquest dimecres per últim cop abans de Nadal

Els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona nomenarà mestres i professors substituts aquest dimecres 12 de desembre, una data que tot just ha anunciat aquest dilluns a través del seu web.

Dimecres de la setmana passada, i davant la pressió exercida pels sindicats docents presents a la mesa de negociació, la Conselleria va rectificar i va anunciar un segon dia de nomenaments telemàtics per cobrir baixes abans de Nadal. En principi, només havia programat una jornada de nomenaments, el 5 de desembre.

Tot i aquesta ampliació, entre el 12 de desembre i l'últim dia de classe, el 21, encara quedarà una setmana i mitja d'activitat als centres, durant la qual les baixes no es cobriran.

Els sindicats mantenen la seva exigència al Departament perquè nomeni substituts fins a l'últim dia lectiu, però la tònica dels últims anys és reduir aquests actes cada vegada que hi ha una aturada de les classes.

Un cop passat el període vacacional, el proper nomenament de substituts està programat per al 7 de gener, el dia abans que es reprengui el curs.

L'habitual és que la Conselleria realitzi vuit o nou actes de nomenaments telemàtics cada mes per cobrir les baixes, dos per setmana, una periodicitat que es trenca cada cop que s'acosta una aturada de les classes.

, el segon sindicat en representació a Girona, va criticar que Ensenyament deixi «sense cobrir substitucions la gran part del mes de desembre» i va advertir que el fet de convocar avui els únics nomenaments «implica que, si et poses malalt més enllà del dia 5, no se substituirà la teva baixa». Per això, el sindicat demanava que el Departament també programés adjudicacions per a l'11, el 14 i el 18 de desembre.