Un incendi en un habitatge de Sant Hilari Sacalm provoca un ferit lleu

Un incendi iniciat per la crema d'un matalàs en un habitatge de Sant Hilari Sacalm va provocar un ferit lleu. Es tracta d'una dona que va haver de ser atesa per intoxicació de fum però que finalment no va ser evacuada a l'hospital.

L'incendi va tenir lloc ahir a la matinada en un habitatge situat a la plaça de l'Ajuntament, quan un matalàs va començar a cremar-se per causes per ara desconegudes i va afectar una habitació d'una casa de tres plantes.

En les tasques d'extinció de l'incendi hi van participar 3 dotacions de Bombers de la Generalitat.



Dos ferits a Figueres

D'altra banda, un incendi a la cuina d'un pis a Figueres aquest dissabte al migdia va deixar dos ferits. D'una banda, una persona va patir cremades a les mans per intentar apagar les flames, i va ser atesa pels sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques. Una altra persona que també es trobava a l'habitatge va haver de ser traslladada pels serveis sanitaris a l'Hospital de Figueres per inhalació de fum. Els fets van tenir lloc en un pis del carrer Albera, i els Bombers van rebre l'avís a les 15:53 hores.

El foc es va iniciar a la cuina de l'immoble i ha destrossat completament la campana extractora, ha socarrimat armaris i cuina i ha causat desperfectes a l'enguixat del sostre, segons van informar Bombers, que van intervenir amb tres dotacions del parc de Figueres.

La Guàrdia Urbana va tallar el carrer Bassegoda al trànsit de vehicles mentre els serveis d'emergència treballaven en l'extinció.

Quan van arribar els Bombers, la cuina estava fumejant, després de la ràpida acció de l'inquilí que va fe una primera actuació amb aigua.

Les flames es van sufocar ràpidament i un cop es va haver revisat l'estructura de l'immoble, la dotació de Bombers es va poder retirar.