Investigadors de la UdG constaten que les orques tenen trets de personalitat com els humans

Investigadors de la Universitat de Girona, acaben de publicar un estudi que demostra que les orques tenen trets de "personalitat" concrets, que es poden comparar tant amb els dels humans com amb els dels ximpanzés. La seva hipotesi és que la tendència d'aquests mamífers marins a viure en grups grans, els ha portat evolutivament a desenvolupar aquests trets psicològics concrets.

L'estudi, elaborat pels investigadors de la UdG Yulán Úbeda, Miquel Llorente i Sara Ortín, a més de per Judy St Leger (SeaWorld Parks and Entertainment), acaba de ser publicat l'Associació Nord-americana de Psicologia al Journal of Comparative Psychology.

Van estudiar el comportament de 24 orques, pertanyents a tres parcs aquàtics: SeaWorld Orlando, SeaWorld San Diego i el Loro Park de Tenerife. Divuit dels animals havien nascut en captivitat i sis havien estat capturats al mar. Qui més coneixien les orques, els seus cuidadors, van completar una enquesta per descriure els animals que tenien a càrrec en base a 38 trets de personalitat, entre els quals es trobaven l'alegria, la independència, la tossuderia, la valentia o la sensibilitat, per exemple. A continuació els resultats es comparaven amb els d'altres estudis similars, portats a terme en humans i ximpanzés. Per a això, s'utilitzava el model dels cinc factors, una tècnica establerta en els anys 30 en la qual s'analitza la personalitat d'un individu classificant tots els seus trets en cinc factors concrets: extroversió, amabilitat, consciència, domini i cura.

Pixabay / CC0

Els investigadors van trobar grans similituds, tant amb els humans com amb els ximpanzés, tot i que la semblança va ser especialment pronunciat amb els segons. Comparteixen amb els dos trets associats a la extroversió, com el fet de ser juganeres i sociables. No obstant això, compartien únicament amb els ximpanzés la puntuació en domini, consciència i amabilitat. Per exemple, els dos animals són igualment constants, obstinats, protectors, pacients i pacífics.

Les dues espècies han evolucionat amb la necessitat de viure en grups i mantenir relacions socials complexes, pel que han desenvolupat característiques psicològiques similars. Tot i que no es va avaluar concretament en l'estudi, els investigadors centren la seva atenció també en trets curiosos de les orques, com els comportaments associats al dol. Per exemple, aquest estiu va ser notícia la història d'una balena que havia carregat amb la seva cria morta durant disset dies, amb tots els problemes que això li va ocasionar per la seva pròpia supervivència. Se sap que altres animals que també viuen en grup, com les girafes o els elefants, també poden desenvolupar aquest tipus de comportaments.

Pixabay / CC0

Un altre punt en el qual posen l'accent els investigadors és que tots els animals que van intervenir en l'estudi vivien en captivitat, per la qual cosa no se sap si els seus resultats es podran extrapolar als que es troben en mars i oceans.