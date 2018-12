El Pessebre Vivent de Navata estrena nou recorregut

Aquest cap de setmana Navata va celebrar la XXIa edició del seu pessebre vivent, un dels més antics de la comarca –se celebra des de l'any 1997–, inaugurant així la temporada de Pessebres Vivents de l'Alt Empordà.

Aquesta representació, que va començar com una activitat de la catequesi i que es va anar ampliant amb la participació de tots els nens de l'escola i pares que volien col·laborar-hi, compta actualment amb unes 150 persones entre organitzadors i figurants.

A diferència de les darreres edicions, aquest any el pessebre va presentar un recorregut nou, mantenint com a escenari el nucli antic de la població. El que no va canviar va ser la tradicional degustació del caldo de Nadal i de la xocolata desfeta.

Havent-se estrenat la temporada de Pessebres Vivents a la comarca, el següent que es podrà veure serà el de Bàscara, que s'inicia el pròxim diumenge.