La Quina Freak de Platja d´Aro reuneix més de 800 persones

El Palau d'esports i congressos de Platja d'Aro va acollir ahir la setena edició de la «Quina Freak», organitzada per l'associació Arocinema i que centra els seus premis en el món del cinema, del còmic, del col·leccionisme i del disseny, essent l'única d'aquesta temàtica a tot Catalunya, segons asseguren des de l'organització. Enguany l'organització va sortejar més premis que l'any passat, una tendència que es repeteix des de la seva primera edició l'any 2012.

Premis «freak»

La quina va iniciar-se a les 17.30h de la tarda, i els participants, «limitats» a un aforament màxim de 800 persones, van poder jugar enguany a un total de 16 categories i dues quines inverses.

D'atra banda, els 50 primers participants en entrar disfressats d'una temàtica cinematogràfica van ser obsequiats amb un regal.

D'entre els 34 regals que es van sortejar hi ha merxandatge de sèries clàssiques de còmics japonesos com «Arale» o «Akira», així com de la popular Rick i Morty i de la cèlebre saga de pel·lícules d'Star Wars, entre d'altres. A més, va destacar la presència de premis relacionats amb el cèlebre ratolí Mickey Mouse, que enguany ha complert 90 anys, i unes consoles Game Boy i Play Station d'estil clàssic. No van faltar, com ha estat típic d'altres edicions, material de Harry Potter o de l'univers Marvel.