La vaga d´examinadors de la DGT obliga a suspendre el 80% dels exàmens a Girona

La nova vaga d'examinadors de la DGT obliga a suspendre el 80% dels exàmens pràctics previstos a la demarcació de Girona.

A les dependències de la Direcció General de Trànsit (DGT), a les pistes de Montjuïc, només han pujat a treballar dos dels examinadors -un d'ells itinerant. Això representa que es faran fins a 26 exàmens pràctics, ja que en corresponen 13 per examinador.

Els joves que han pujat avui a Montjuïc, n'hi havia prop d'una desena en cinc vehicles, esperaven per fer el seu examen però amb resignació. Dues noies que s'han traslladat des de Palafrugell fins a Girona es lamentaven de la situació i a les vuit del matí, han conegut que no podrien fer l'examen i han marxat resignades amb el seu professor cap a casa. Aquesta desil·lusió contrastava amb la de dos altres joves que havien vingut de Roses i que sí, "els ha tocat" poder fer l'examen i marxaven contents amb el vehicle amb la seva professora i l'examinador a fer el test.

Dos dels professors d'autoescoles que hi havia a les instal·lacions asseguraven que entenen les reivindiacions del col·lectiu, de cobrar el complement específic que se'ls ha promès però han lamentat el que això suposa pels seus alumnes, que marxen desilusionats i els efectes que això tenen sobre el seu negoci.



Esperança que s'aturi

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala ha lamentat la situació però ha assegurat que té l'esperança que es pugui desencallar i que la vaga només sigui cosa d'un dia. I ha assegurat que avui la DGT i el comitè de vaga dels examinadors tenen una reunió prevista a Madrid i que això podria posar fi a les aturades.

Sala però ha estat crític amb la vaga d'avui ja que no només ha deixat el 80% d'exàmens per fer sinó que a més, ha complicat la situació de moltes persones, que per exemple, avui no han anat a treballar per pujar a fer l'examen. Ja que per exemple, s'han cancel·lat totes les proves de pista i això, quan s'havien mobilitzat camions i autobusos. I a banda, ha recordat que és "la tercera vaga" del sector dels examinadors i que això té efectes sobre els negocis.

Finalment, el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona ha destacat que espera una resolució del conflicte però que si la vaga s'allargués més de deu dies i fins i tot anés de cara a l'any vinent, el sector de les autoescoles preveu fer alguns passos i no descarta mobilitzacions.