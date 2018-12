La defensa de Magentí veu la tesi de l´acusació "extraordinàriament feble"

La defensa del presumpte autor de les morts de Marc Hernández i Paula Mas al pantà de Susqueda ha tornat a demanar que se'l posi en llibertat per entendre que la tesi de l'acusació que el manté a la presó des de fa nou mesos és "extraordinàriament feble" i basada només en indicis.

Les acusacions, que s'han oposat a la sol·licitud de l'advocat de Magentí, han reafirmat l'opinió que tota la investigació l'incrimina i han qüestionat per boca dels familiars de les víctimes que el presumpte assassí encara no hagi declarat, malgrat reclamar la seva innocència.

Aquest dimarts s'ha dut a terme en la secció quarta de l'Audiència de Girona la vista del recurs d'apel·lació contra l'acte que manté l'acusat a la presó des del març.

El tribunal, que per decisió del magistrat president estava integrat excepcionalment per quatre persones en lloc de tres, haurà de resoldre ara si manté a la presó Jordi Magentí o revoca l'acte del jutge d'Instrucció i el deixa en llibertat en espera de judici.

Aquesta ha estat la segona vista pels mateixos motius, ja que l'abril passat la secció tercera va concloure que existia una "base indiciària sòlida i suficient" contra Magentí i va desestimar la petició.

L'advocat de la defensa, Benet Salellas, ha insistit a mostrar els seus dubtes sobre totes les conclusions a les quals han arribat els investigadors des que es van produir els crims.

Salellas, que ha assenyalat les acusacions per "dir una veritats a mitges, perquè estan entestats a mantenir el focus de l'acusació només en una persona i no en tots els qui eren al pantà", s'ha mostrat convençut que el seu client "no és l'autor de l'horrible crim que va acabar amb les vides de Marc i Paula".

De la seva banda, el fiscal, Víctor Pillado, ha criticat que "la defensa ho posa en dubte tot, si es llegeix el seu escrit Marc i Paula poden estar vius".

Segons Pillado, Magentí i "ningú més" és l'autor dels crims i ha recordat que la prova sonomètrica realitzada a través de trets en cinc zones conclou que els assassinats es van produir a la zona on l'estudi de comportament dels mòbils i les càmeres del pantà situen les víctimes i on el processat va reconèixer que va estar aquell matí.

Davant les crítiques de la defensa, el fiscal ha assegurat que es va investigar tots els possibles sospitosos i que "l'únic sense coartada" és Magentí.

De la seva banda, l'advocat de les famílies, Carles Monguilod, ha assegurat que aquestes creuen que la investigació està "en el bon camí" i ha insistit que s'estranyen que "qui reclama la seva innocència no hagi demanat ser escoltat".

La lletrada de l'acusació popular, en nom de les poblacions d'on eren Marc i Paula, ha recordat que Jordi Magentí té a la seva dona a Colòmbia, on pensava anar a viure, de manera que segueix vigent el risc de fuga.