Junts per Banyoles espera la resposta de les al·legacions al POUM

El passat 26 de novembre es va tancar el període per presentar al·legacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per part de l'Ajuntament de Banyoles. El partit de Junts per Banyoles-Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va entregar un plec de 13 al·legacions el darrer dia permès que ahir van ser exposades a diversos mitjans de comunicació a la plaça del Monestir de la capital del Pla de l'Estany, comptant amb les ponències de la portaveu del grup municipal, Roser Masgrau, l'alcaldable a Banyoles, Jaume Butinyà, i altres regidors del partit. La formació va aprofitar per explicar quins són els temes principals que volen rectificar del projecte urbanístic, mentre resten a l'espera de rebre una resposta per part de l'equip de govern.

La portaveu del partit, Roser Masgrau, explica que «el POUM ha seguit un procés que ens sembla massa llarg. Hi ha hagut fases prèvies lentes amb manca de participació però fases últimes massa ràpides, tenint en compte que a última hora hi ha hagut una mica més d'obertura pel que fa als nostres suggeriments». Arran d'aquesta aproximació a les peticions del partit, aquest ha cregut convenient presentar les al·legacions que constaten que «és un pla poc ambiciós perquè marca una sèrie de reformes molt puntuals que no responen a un projecte de ciutat del futur».



Temes principals

La portaveu Roser Masgrau destaca que un dels temes importants que reivindiquen fa referència a les zones marcades per instal·lar-hi equipaments. «Nosaltres volem que es diguin quins equipaments són. Per la nostra banda, volem que hi hagi importants bosses d'aparcaments de cara a reactivar el centre de la ciutat perquè es converteixi en un eix comercial i cultural potent. També demanem un centre cívic, un hotel d'entitats i una biblioteca, equipaments que fa temps que es demanen i que en el pla queden difuminats», explica Masgrau.

Una altra de les peticions és que «el front d'estany sigui pacífic i no tingui cotxes, per tant, demanem que hi hagi zones d'aparcament molt àmplies per facilitar l'accés a l'estany amb altres mitjans de transport», apunta Masgrau. Junts per Banyoles-ERC també posa l'accent en què és necessari traçar de forma paral·lela un pla de rec, que s'està elaborant, i una pla de viabilitat de carrils bici, que per ara no s'ha fet, tenint en compte que ambdós condicionen força el pla general, segons Masgrau. Un altre dels punts imprescindibles és aconseguir que la zona del Monestir esdevingui pública i torni a ser de la ciutat, ja que ara pertany al Bisbat de Girona. En aquest espai es volen construir edificis socials, però des del partit creuen que «s'hauria de conservar la zona de jardins i les restes arqueològiques trobades, buscant un altre lloc més idoni per edificar», diu Masgrau. La protecció de Sota Monestir és un dels plats forts. El partit sosté que no s'han complert les previsions de creixement del 2012, de manera que no seria necessari tenir tants espais per a l'edificació. En aquests moments, l'equip de govern ha de respondre a les diferents al·legacions que ha rebut per part de partits, entitats i particulars, sense una data concreta.