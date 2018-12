Obren un espai de recollida de firmes per reclamar un parc per a gossos a Olot

Cent vint-i-vuit persones han signat per reclamar un espai d'esbarjo per a gossos a Olot. La demanda de firmes, des de fa uns dies, està a la web de reclamacions Change.org. L'argumentació és que, des de fa anys, l'Ajuntament debat l'habilitació de zones destinades a l'esbarjo dels gossos sense resultats.

Apunten que la creació d'una zona d'esbarjo per als gossos està apuntada en el Pla d'Acció Municipal 2016-2017. Això no obstant, assenyalen que «no tenim constància que s'hagi planejat res ni tampoc si es té previst en el pressupost del 2019». El pressupost de l'Ajuntament d'Olot no preveu cap partida per a una zona d'esbarjo per a gossos.

Els demandants consideren que Olot disposa de zones que es poden adequar a la normativa de les zones urbanes per a gossos.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ahir va definir de «petició recorrent» la demanda d'una zona d'esbarjo per a gossos. Segons ell, la demanda és als dos extrems de la ciutat.

Així doncs, hi ha veïns de la zona de la rotonda de la Solfa a la part sud de la ciutat que la reclamen i també n'hi ha de la part de la rotonda de la Rodona, a la part nord, que la volen.

L'alcalde ha reconegut la zona d'esbarjo per a gossos com una necessitat que de moment no han pogut cobrir però que volen fer-ho.

Tot hi haver treballat per trobar un lloc i haver mirat terrenys a la zona de les Fonts, l'Ajuntament no n'ha trobat cap que s'adigui a les condicions que necessita un parc per a gossos.

Els parcs de gossos han de tenir particions, sorrals i altres elements que fan necessari un espai gran.