Quatre parcs de bombers sota mínims per falta de personal

Quatre dels dinou parcs de bombers professionals de les comarques gironines ahir van estar sota mínims. El motiu, segons fonts del sindicat UGT, rau en la falta de personal.

I és que des d'ahir, el col·lectiu vol que això es faci pal·lès amb parcs amb menys gent i, per això, alguns dels seus efectius han decidit no fer més hores extres. Molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any. Es tracta d'unes hores que es fan de caràcter voluntari i que, segons els càlculs sindicals, la meitat dels bombers gironins ja han arribat a aquesta xifra.

La mesura de no fer més hores extres de les que marca el màxim per ara no té límit i els Bombers seguiran mobilitzant-se. Fonts sindicals destaquen que pel que fa a Catalunya els bombers han fet prop de mig milió d'hores extres des de principis d'any.

Una mostra del seguiment d'aquesta acció que va començar ahir i que falta personal en els parcs si els seus efectius no continuen fent hores extraordinàries és que al parc de Girona hi havia sis efectius; al d'Olot, quatre, i al de Maçanet i Lloret de Mar també aquest mateix nombre, respectivament, segons dades sindicals. A més, també hi havia dos comandaments de la Regió d'Emergències de Girona que tampoc van ocupar el seu lloc de treball.

Segons fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, malgrat la situació viscuda ahir, no es va haver de tancar cap dels parcs de bombers professionals de la demarcació de Girona. Els equipaments es tanquen quan hi ha menys de tres bombers per parc, fet que es podria produir si al llarg de la setmana hi ha un ampli seguiment de l'acció.

Fonts de la UGT de Bombers, asseguren que la falta de personal és pal·lesa de fa anys i que des de la Direcció General no es desencalla la situació per convocar més places del col·lectiu, ja que des del Govern només se'ls diu que tot està condicionat, asseguren, en els pressupostos de la Generalitat i també als de l'Estat. I asseguren que en l'última reunió de negociació va ser «un fracàs» i que va acabar amb el fet que «la direcció va menysprear el col·lectiu i els sindicats es van aixecar de la taula».

La situació per tant està ara mateix aturada i fins al gener en teoria no hi ha una nova trobada de negociació i, per aquest motiu, ahir es va començar a fer l'acció de no continuar fent més hores extres i, així, mostra que falta persona. I afirmen que «la gent està cansada de promeses incomplertes i de menyspreu a la nostra feina».

L'any 2013 ja es va viure una situació similar quan Ramon Espadaler era el conseller d'Interior. Llavors diversos bombers van protestar a través de no fer hores extres i això va representar el tancament de diversos parcs aleatòriament alguns dies a causa de les mobilitzacions. Però no va ser fins a l'any passat que va sortir una nova fornada de bombers.