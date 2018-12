La vaga d´examinadors de Trànsit obliga a suspendre el 80% dels tests

La nova vaga d'examinadors de la DGT va obligar ahir a suspendre el 80% dels exàmens pràctics previstos a la demarcació de Girona, cosa que representa prop d'una vuitantena dels testos previstos.

Es va celebrar el primer dia d'aturades per part d'un col·lectiu que reclama el cobrament del complement específic, de 250 euros, que se'ls havia promès.

A les dependències de la Direcció General de Trànsit (DGT), a les pistes de Montjuïc, només hi van pujar ahir a treballar dos dels examinadors -un d'ells itinerant. Això representa que durant la jornada es van arribar a fer 26 exàmens pràctics, ja que en corresponen 13 per examinador. Quan si hi hagués hagut els vuit actius, la xifra hauria superat el centenar.

Fins a la zona de pràctiques de Montjuïc s'hi van desplaçar cinc vehicles d'autoescoles gironines vingudes de diversos punts de la demarcació. Els joves que van anar ahir fins a a Montjuïc esperaven a primera hora fer el seu examen però amb resignació, i els que no van tenir sort se'n va anar amb frustració.

Aquest va ser el cas de dues noies que anaven amb l'autoescola Empordà de Palafrugell, que es van lamentar de la seva situació en conèixer que no anirien a examen pocs minuts després de les vuit del matí. Van marxar resignades amb el seu professor cap a casa. El docent va destacar que se senten «una mica impotents» però que entenen els motius dels examinadors «perquè fa un any que se'ls va dir i pactar una cosa i ha passat un any i estem igual». Amb tot, però, va dir que li sabia greu marxar sense que les seves estudiants poguessin fer l'examen i va lamentar que en casos de gent que ve d'altres punts de la demarcació que no són de Girona hagin de fer els quilòmetres en va.

Aquesta desil·lusió contrastava amb la de dos altres joves que venien de Roses i que sí, «els va tocar» poder fer l'examen i van marxar contents amb el vehicle amb la seva professora de l'autoescola Estel - RACC i l'examinador a fer el test. La docent també va explicar que està d'acord amb el que demanen els examinadors i que una vaga és la manera «si no tenen altra manera de fer-se escoltar, però que l'acabin aviat», va dir.

Esperança que s'aturi

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, va pujar ahir fins a les pistes de Montjuïc on havien de sortir els vehicles que a primera hora tenien joves per pujar a fer l'examen pràctic. D'entrada, Sala es va mostrar esperançat que el conflicte entre els examinadors i la DGT es pogués desencallar en qüestió d'hores, com finalment va ser. Però es va mostar crític amb la vaga d'ahir, ja que no només va deixar el 80% d'exàmens per fer sinó que, a més, va complicar la situació de moltes persones que per exemple ahir no van anar a treballar per pujar a fer l'examen. A més, Sala va lamentar que s'haguessin «suspès les pistes de vehicles pesants a Quart i que això suposa una despesa important de gasoil i no es va avisar ni es va convocar més tard».

I va recordar que és «la tercera vaga» -des de 2015- del sector dels examinadors i que això té efectes sobre els negocis.

Finalment, el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona va destacar que espera una resolució del conflicte però que si la vaga s'allargués més de deu dies i fins i tot anés de cara a l'any vinent, el sector de les autoescoles preveu fer alguns passos i no descarta mobilitzacions.

Cal recordar que hi ha molts alumnes pendents encara de fer l'examen per la vaga anterior i Joan Sala va assegurar que hi ha «gent a punt de perdre la teòrica». La nova aturada també fa que les famílies i alumnes qüestionin les autoescoles, ja que com va denunciar Sala, se'ls reclama saber si faran o no examen però ahir es lamentava que els «agradaria dir als alumnes i professors amb anticipació que no cal que facin el camí. És una vaga i la vaga té aquesta crua realitat».