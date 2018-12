EasyJet podria operar des de l'aeroport de Girona

El director general d'EasyJet, Javier Gándara, no descarta que l'aerolínia s'instal·li a l'aeroport de Girona, sempre que aquest es converteixi en una pista subsidiària del Prat i que les connexions entre les dues instal·lacions siguin òptimes. Gándara va realitzar aquestes declaracions ahir, durant l'anunci que l'aerolínia que representa incorporarà l'aeroport del Prat al seu programa «Worldwide by easyJet», que a partir del 2019 permetrà als usuaris que viatgin des de Barcelona volar a més de 5.000 rutes diferents d'arreu del món gràcies als acords que l'aerolínia té amb altres companyies a Londres Gatwich, Berlín Tegel i Milà Malpensa.

Respecte a la possibilitat d'operar des de Girona, Géndara va explicar que els passatgers prefereixen aeroports propers a la seva destinació. Per això, davant els plans del Ministeri de Foment de convertir l'aeroport de Girona en una pista més de l'aeroport del Prat i potenciar-hi l'arribada de l'alta velocitat, Gándara va afirmar que «no tanca la porta» a operar a l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, tot i que va deixar clar que la seva prioritat és operar en aeroports propers a la seva destinació, ja que és el que demanen els clients de la companyia.

Segons Gándara, EasyJet ja vola en aeroports secundaris –a Londres ho fa en quatre- però ha subratllat que primer cal avaluar-ho i estudiar aspectes com la connectivitat a Barcelona.

Gándara va indicar així mateix que l'aerolínia no es planteja per ara efectuar vols de llarg radi. «El que realment sabem és treballar el curt radi i a més hi veiem moltes possibilitats encara de seguir creixent, tot i que també creiem que cal buscar la fórmula de comptabilitzar el model punt a punt de curt radi amb altres companyies de llarg radi», va assenyalar.

D'altra banda, el directiu de l'aerolínia va avançar que EasyJet té previst augmentar un 4% la seva capacitat a l'aeroport del Prat i superar els 4,1 milions durant l'any que ve.