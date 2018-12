ICV Banyoles presenta 29 al·legacions al Pla Urbanístic

El partit d'Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles (ICV-IdB), ha presentat un total de 29 al·legacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles, integrant «45 propostes constructives de millora i addicció, de les quals algunes ja estan discutides en diferents reunions i moltes d'elles acceptades per l'equip de Govern», afirma la formació en un comunicat. El partit remarca que «segueix creient que hi ha errors en la redacció del POUM com la manca d'un model de ciutat clar, una estratègia de desenvolupament econòmic i un projecte educatiu i cultural per la nova ciutat», arguments que es van exposar en el ple del mes d'agost. Els ecosocialistes defensen «un altre model de POUM però entenem que en les pròximes negociacions es podran canviar punts clau del projecte que el milloraran i el faran més pròxim a la nostra proposta».



Principals propostes

ICV-IdB apunta que les al·legacions contemplen diferents àmbits, com ara propostes de millora pel que fa a la mobilitat, propostes de millora, correcció o ampliació de punts concrets del POUM, així com la voluntat de certes ampliacions en el document. En el comunicat esmentat, la formació selecciona deu de les propostes treballades. En primer lloc, s'esmenta «la necessitat d'incloure el Monestir en un àmbit urbanístic i aconseguir que l'entorn sigui un espai verd públic». En segon lloc, es demana una ampliació del sector Servites per convertir un espai en desús en mercat municipal. En tercer lloc, es vol impulsar la conservació de l'edifici de la Puda, així com fer possible la compatibilitat entre l'ús privat amb un espai obert museístic. Seguidament, la formació també subratlla la conservació de certs punts com ara les Hortes del Camí dels Prats o el Bosc dels Casalots. Una altra proposta consisteix a «crear un corredor de fauna entre la riera de Canaleta i els recs amb l'eliminació d'un dels nous vials projectat a Sota Monestir, així com l'estudi de traçat alternatiu del carrer Joan XXIII per tal que no passi pel mig de les hortes». En sisè lloc, «l'obligació de destinar el 30% dels nous habitatges a lloguer social» i, tot seguit, destaquen la creació d'un Catàleg de Paisatge per a una major protecció. El desenvolupament d'un pla especial urbanístic a la Farga és el punt que ve a continuació. En penúltima posició, el partit exposa «l'ampliació de la zona de conversió d'industrial a residencial entorn de Can Juncà, incloent-hi indústries i sectors no inclosos». Per acabar, proposen una millora de l'entrada nord de la ciutat per Mas Palau per millorar la connexió amb el futur Joan XXII i la creació d'un pàrquing.