L'aeroport perd un 20% dels passatgers el novembre

L'Aeroport de Girona (la Selva) torna a quedar-se un mes més a les portes dels dos milions de passatgers al llarg de l'any, després de la davallada d'usuaris registrada durant el mes de novembre. Han trepitjat la terminal de Vilobí d'Onyar fins a 38.328 persones, un 20,36% menys que l'any passat. A més, aquesta xifra queda lluny dels 196.292 passatgers que hi va haver durant el mes d'octubre. Part d'aquesta davallada en el nombre de visitants és la reducció de vols que hi ha programada per aquest hivern. Durant el mes de novembre s'han registrat 603 aterratges i enlairaments, fet que suposa un 14,93% menys que durant el novembre de 2017. La contra la posen les mercaderies que han transportat 6.114 kg al llarg del mes, un 18,22% més que l'any passat.

Tot i semblar una fita més que assolida, l'Aeroport de Girona (la Selva) segueix sense arribar als dos milions de passatgers enguany. En l'acumulat dels onze mesos de 2018 s'han registrat 1.982.407 passatgers. En concret, durant el mes de novembre hi han passat 38.328 usuaris, que suposa un 20,36% menys que els que hi va haver el novembre de l'any passat.

De tota manera, els pràcticament 40.000 passatgers d'aquest mes queden lluny de les 196.292 persones que van trepitjar les instal·lacions de Vilobí d'Onyar durant l'octubre. Val a dir que durant les dues primeres setmanes, l'aeroport encara tenia una part dels vols de la temporada d'estiu i això va comportar més passatgers.

Així i tot, el nombre d'enlairaments i aterratges realitzats durant el novembre d'aquest any ha estat menor al mateix mes de 2017. S'han registrat 603 operacions, un 14,93% menys que l'any passat. La reducció de vols per part de moltes companyies ha fet que l'aviació privada sigui el segon col·lectiu amb més enlairaments i aterratges durant aquest mes (48), després de Ryanair (204), però per sobre de Jet2 (20) i Pobeda Airlines (18).

Pel que fa a les aerolínies, Ryanair es manté com la companyia líder a l'Aeroport de Girona i ha transportat al 84,31% dels passatgers (32.315). En segon lloc hi ha Pobeda Airlines, que connecta Girona amb diverses ciutats russes com ara Moscou o Sochi, amb 3.331 passatgers (un 8,69% del total) i Jet2 s'ha quedat amb tan sols 1.686 clients, que representen un 4,39% del total.

Per països, els italians s'han convertit en el públic que més ha trepitjat la terminal gironina amb 10.576 passatgers, per sobre dels alemanys (5.498), els holandesos (4.743) i dels anglesos (1.743). De tota manera, el nombre de passatgers del Regne Unit ha estat més elevat que els que ho van fer durant el novembre de 2017.

Per contra, les mercaderies han augmentat aquest novembre. En total s'han transportat 6.114 kg, que representa un 18,22% més del que es va comercialitzar el novembre de l'any passat. A més, el comerç de mercaderies d'aquest novembre representa un 21,02% més dels quilos que es van transportar durant l'octubre.