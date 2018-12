Noranta-tres famílies gironines han acollit 102 infants fins a l´octubre

Cent dos infants tutelats per la Direcció General de la Infància i l'Adolescència han estat, fins a l'octubre, amb alguna de les 93 famílies d'acollida de les comarques de Girona, d'acord amb l'actualització facilitada ahir per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) de la Generalitat. D'aquesta norantena de nuclis familiars, 18 són col·laboradors i només atenen els infants durant els períodes de vacances i els caps de setmana.

A falta de dos mesos per tancar l'any, les dades provisionals de famílies acollidores a Girona (75 de manera completa) gairebé igualen les del 2017, quan l'ICAA en va comptabilitzar 77, i supera les 72 del 2016; en canvi, encara queden lluny de les 83 del 2015.

La directora general de l'Institut, Agnès Russiñol, va explicar que, de moment, l'allau de menors migrants desemparats ha tingut poca incidència en la xifra d'acolliments del 2018 i va aclarir que, per a aquest col·lectiu, s'ofereixen acolliments de 24 hores i la possibilitat d'incorporar-se a famílies extenses.

Pel que fa a la tendència a l'alça dels últims dos anys, Russiñol la va atribuir a una campanya de promoció i a un pla estratègic endegat per la Generalitat el 2016. Segons va explicar ahir en la presentació d'una campanya de sensibilització sobre l'acollida, aquest pla perseguia tres objectius principals: millorar el sistema d'acollida i de protecció dels menors, oferir un «suport constant a les famílies» i «crear una cultura d'acollida al país». De cares al 2019, la directora general va avançar que treballen per incrementar mesures com els descomptes en preus i taxes del Departament d'Educació implantats el 2017, consolidar les que ja funcionen i la coordinació amb els municipis.

A Catalunya, fins a l'octubre del 2018, 703 famílies havien acollit 912 infants; a més dels 207 que han fet estades amb 156 nuclis familiars col·laboradors.

L'associació AD 'Iniciatives Socials va presentar ahir la campanya «Obre la porta a l'acolliment familiar», amb la qual vol sensibilitzar la població gironina perquè reflexionin sobre l'acolliment i s'ofereixin per acompanyar infants que necessiten aquest suport. Tal com va explicar una de les seves responsables, el propòsit de la campanya és que fer que moltes famílies es plantegin l'acollida.