El parc de bombers vell d'Olot porta quatre anys sense tenir cap utilitat

L'1 de novembre del 2014, els bombers van deixar el parc del carrer Mestre Falla després de 30 anys d'utilitat per anar al parc actual, a l'avinguda Francesc Macià. Quatre anys després, les instal·lacions del carrer Mestre Falla continuen buides per un problema tècnic en el traspàs de l'equipament de la Generalitat a l'Ajuntament.

El terreny va ser cedit a la Generalitat el 1983 perquè hi edifiqués el primer parc de bombers amb cara i ulls d'Olot. Es tracta d'un equipament de 700 metres quadrats que està format per uns garatges amb capacitat per 8 camions; un espai central que conté gimnàs, magatzem, vestuaris i dutxes i un pati per a maniobrar els vehicles. Quan va ser posat en servei acollia 13 bombers.

Ahir, l'edifici restava amb pocs canvis de quan va ser tancat per darrera vegada pels bombers. La porta d'entrada encara conserva el cartell de seu dels bombers, les portes dels garatges estan tapiades per la part de davant i tot plegat denota solidesa i un bon estat de conservació.

El problema ara és que l'equipament és propietat de la Generalitat i encara no s'ha trobat una solució tècnica per traspassar-lo a l'Ajuntament. La darrera novetat és que l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), el 19 d'octubre es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió per parlar de l'antic parc de bombers amb el secretari general de la Generalitat, Víctor Cullell. En la reunió l'alcalde va proposar convertir l'edifici en la seu del Servei d'Ocupació de Catalunya a Olot.

Segons l'alcalde, la utilitat proposada és ideal per l'entorn actual del parc. Està situat al costat del mas les Mates. Es tracta d'una gran masia de propietat municipal que ha estat adequada per acollir l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot i l'agència comarcal de promoció Dinami'G.

Abans de la proposta actual i fa uns 2 anys, la utilitat del mas les Mates va passar pel ple amb motiu de l'aprovació d'un contenciós administratiu contra la Direcció General de Patrimoni per la propietat del parc. El litigi era perquè la Generalitat demanava que l'Ajuntament pagués per les edificacions.

L'aprovació va servir perquè el grup de la CUP a l'oposició plantegés una consulta ciutadana per decidir la utilitat del parc. Van recordar que al costat de l'equipament hi ha un camp de futbol que fa anys que està fora de servei.