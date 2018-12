Salt facilita la rehabilitació de pacients amb pròtesis de genoll i de maluc

L'hospital Santa Caterina de Salt ha posat en marxa un programa de recuperació intensiva per als pacients amb pròtesis de genoll i maluc, un sistema de rehabilitació immediata després del postoperatori que redueix l'estada hospitalària i minimitza les possibilitats de complicacions després de passar pel quiròfan.

L'artroplàstia de genoll o de maluc consisteix en la substitució de les superfícies articulars per implants metàl·lics fixats a l'os. La col·locació de pròtesis és actualment un dels procediments quirúrgics més freqüents i, l'envelliment de la població, els bons resultats en la cirurgia protèsica i l'expansió gradual de les seves indicacions ha fet que s'incrementés notablement en els darrers anys, arribant cada vegada a pacients més joves.

A l'hospital Santa Caterina, cada any s'operen unes 170 pròtesis de genoll i un centenar de maluc. Amb l'objectiu de millorar els resultats clínics de la intervenció en ambdós casos, el centre saltenc ha posat en marxa un programa de recuperació intensiva d'artroplàsties, que es tradueix a la pràctica en la recuperació més ràpida del pacient i la reducció del temps d'hospitalització de set a quadre dies i l'increment de la seguretat del malalt.

A més, indiquen des del centre, també comporta la disminució de les possibilitats de complicacions postoperatòries, com ara les infeccions nosocomials.

El programa consisteix en la rehabilitació immeditada després del postoperatori enlloc de fer-ho a partir del segon o tercer dia d'haver ingressat a la planta d'hospitalització després de la cirurgia, com es feia fins ara.



Treball previ amb el pacient

La nova manera de procedir del programa, que es recull en un protocol en el qual intervenen els diferents professionals sanitaris implicats en l'atenció al malalt durant el procés assistencial i seguiment després de l'alta, requereix un estudi previ dels pacients candidats a entrar al programa. Aquest estudi inclou una anàlisi tant del seu estat de salut com de la seva situació familiar i al domicili.

El programa comença quinze dies abans de l'operació, amb unes sessions informatives dirigides tant al pacient com als familiars, per preparar a l'usuari per a l'operació i la rehabilitació posterior.

Aquesta rehabilitació prèvia a la cirurgia d'artroplàstia es basa fonamentalment en unes pautes dirigides a posar a punt la musculatura, disminuir l'ansietat abans de la intervenció, augmentar el grau d'implicació del pacient i de la seva família en la recuperació i readaptació i millorar l'autonomia després de l'operació en aspectes com, per exemple, la utilització de les crosses.

Després de l'alta i un cop a casa, el pacient ha de seguir amb el programa de recuperació intensiva que inclou, entre altres aspectes, les recomanacions a seguir en la cura de la ferida, la medicació, l'alimentació i altres hàbits saludables, així com en els exercicis per fer durant les primeres setmanes i consells que el pacient haurà de posar en pràctica en les activitats de la vida diària.

Tant en la fase preoperatòria com en la postoperatòria, la implicació del pacient i de la seva família esdevenen claus per l'èxit de la recuperació ràpida, que compta amb el seguiment del personal assistencial.

Per facilitar l'acompliment de les indicacions per part del pacient i la seva família a casa, l'hospital ha editat un fulletó explicatiu amb tota la informació.