Sant Julià de Ramis es queixa del gran volum de vehicles d´autoescola al centre

Sant Julià de Ramis fa temps que observa un cert col·lapse de vehicles al centre del municipi, provocat sobretot per l'aglomeració d'autoescoles que acudeixen a la zona per fer pràctiques i exàmens de conduir. El consistori es va reunir fa tres setmanes amb els responsables de les autoescoles per demanar que s'estudiés un altre punt d'inici d'examen que no coincidís amb el cor de Sant Julià, on hi ha el pavelló municipal, la biblioteca, una escola i una escola bressol. L'Ajuntament ha preparat un plànol amb els carrers conflictius que la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona i l'Associació d'Autoescoles de les Comarques Gironines han difós. Per la seva banda, l'Associació i Trànsit han pactat una nova sortida d'examen al barri Palol d'Onyar de Quart que es preveu activar en les properes setmanes i que permetrà un major repartiment de vehicles, sense que la sortida de Sant Julià s'elimini.

«Hi ha dies en què entre 20 i 30 vehicles d'autoescola estan assajant i fent exàmens al nostre poble. No ens oposem a aquest fet, però creiem que aquest punt de sortida tan proper al pavelló i a les nostres escoles no és el més idoni», subratlla l'alcalde de Sant Julià de Ramis Marc Puigtió, sobretot perquè és una zona molt freqüentada per famílies i infants. El mateix subratlla que fa uns 10 anys, moment en què es va iniciar aquesta sortida d'exàmens, l'indret no estava tan urbanitzat ni constituïa el nucli municipal.

El juny del 2017, Puigtió va signar una carta en què exposava que «en els últims anys s'ha incrementat el nombre de vehicles d'escoles particulars de conductors que utilitzen carrers del nostre municipi per realitzar classes pràctiques i, per tant, el nombre de queixes per l'elevat trànsit que generen». D'acord amb la regulació vigent, el document sol·licitava que s'indiquessin «quines autoescoles tenen la seva autorització d'obertura per poder realitzar aquestes pràctiques i, per tant, haurien de disposar d'autorització municipal».

Per la seva banda, Sarrià de Ter també ha notat un notable increment de vehicles d'autoescola que circulen pel municipi i provoquen retencions, fet que també va impulsar la petició d'informació sobre aquesta activitat. Puigtió apunta que va insistir a celebrar una reunió amb els responsables de les autoescoles per intentar trobar una solució equilibrada al respecte. La trobada es va efectuar fa tres setmanes a la seu de la Generalitat a Girona, destacant la presència de l'alcalde de Sant Julià, la delegada territorial del Servei Català de Trànsit, Susana Poch, el president de l'Associació d'Autoescoles de les Comarques de Girona i vicepresident de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Joan Sala, i la cap de la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona, Marta Solano.

El batlle de Sant Julià va exposar a la trobada que s'estudiés la possibilitat de retirar el punt d'inici d'examen de Sant Julià, però la resposta va ser que seria una opció difícil. Mentre s'analitzava la petició, es va acordar que el consistori marcaria els carrers de Sant Julià per on les autoescoles no haurien de circular. En aquest sentit, ja s'ha elaborat un plànol on, segons Puigtió, «deixem passar els cotxes per la carretera de Banyoles i demanem que no entrin a cap veïnat, a cap carrer secundari i a cap carrer proper al pavelló i a la zona de l'escola i l'escola bressol».

Novetats en procés

Joan Sala explica que actualment hi ha quatre punts d'inici d'examen a la demarcació: Palau, Fontajau, Sant Julià i Montjuïc, aquest darrer només a les 8 del matí. La sortida de Mas Xirgu es va eliminar i la de l'Avellaneda està aturada per obres. El mateix confirma que s'ha pactat amb Trànsit una nova sortida d'examen a la zona industrial de Quart, amb el consentiment de l'Ajuntament. El president de l'Associació d'Autoescoles gironines remarca que «la nostra proposta a Trànsit és que els exàmens no surtin dos dies des de Sant Julià, fet que evitaria molts problemes. El nou punt d'examen estava sobre la taula des de fa dos anys i ara Trànsit ho ha acceptat arran d'aquesta problemàtica i la desaparició de l'Avellaneda», sense que la sortida de Sant Julià s'acabi anul·lant. Puigtió confessa que estan redactant el projecte «Camins segurs» que s'aplicaria el 2019, motiu pel qual insisteixen a reubicar les autoescoles perquè el centre sigui una zona més tranquil·la.