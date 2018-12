La UdG aïlla cèl·lules mare de càncer de mama amb impressions 3D

Un equip de recerca de la Universitat de Girona (UdG) ha aconseguit aïllar cèl·lules mare de càncer de mama fent servir la impressió 3D. El projecte d'enginyeria biomèdica, anomenat ONCOen3D, s'ha desenvolupat amb un sistema pioner que ajuda a reduir costos de l'experimentació i per tant, dedicar aquests fons a la recerca.

A partir de nanomaterials impresos en 3D anomenats "scaffolds", unes matrius tridimensionals de materials biocompatibles que mimetitzen les condicions fisiològiques, s'ha superat una de les dificultats de la recerca contra el càncer de mama més agressiu, que és aïllar les cèl·lules mare canceroses, que són en part responsables de les recaigudes per poder-les eliminar. Un cop aïllades, els investigadors podran estudiar-les millor per trobar biomarcadors i desenvolupar nous fàrmacs per atacar-les.

Aquest nou sistema és fruit de la col·laboració de dos grups de recerca dedicats a la medicina i l'enginyeria que treballen tant a la Facultat de Medicina com al Parc Científic i Tecnològic. Són el Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) i el Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció.

A banda del de Girona, només hi ha tres grups de recerca al món que fan servir aquest mètode per estudiar el càncer de mama. El de la UdG és també el primer projecte a l'Estat que fa servir aquest sistema d'aïllament de cèl·lules mare de càncer de mama triple negatiu, un tipus molt agressiu que representa un 20% dels tumors al pit i que afecta sobretot pacients joves.

Els investigadors de la UdG s'han aliat amb l'ICO i aviat començaran a treballar també amb el mateix sistema amb càncer de pulmó.