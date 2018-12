Alerta per fort vent i mala mar fins demà a les comarques de Girona

Alerta per vent i mala mar fins demà a les comarques de Girona.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès dos avisos per situacions meteorològiques adverses com són la situació d'alt onatge, que avui a la tarda ja es farà notar en punts de l'Alt Empordà i que comportarà onades de més de 2,5 metres d'altura.

Aquesta situació de maregassa anirà a més a mesura que passin les hores i de cara a demà s'estendrà per tota la Costa Brava.

Quant a l'avís de fort vent, cal dir que bufarà de component nord i oest i pot tenir ratxes màximes de fins a 108 quilòmetres per hora. La zona més afectada, com passa sovint, serà la comarca de l'Alt Empordà. Demà, bufarà amb menys intensitat i les ràfegues més elevades poden ser de 90 quilòmetres per hora i es concentraran en àrees de l'Alt i Baix Empordà, sobretot.

El dia d'avui però serà marcat també per les precipitacions, sobretot a partir de la tarda.

Aquesta és la previsió que fa el Meteocat per a les pròximes hores: