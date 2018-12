Cauen un 16% les dissolucions matrimonials en dos anys a Girona

Les dissolucions matrimonials han experimentat una davallada en els dos darrers anys a la província de Girona. Han caigut un 16% durant el tercer trimestre de 2018 si es compara amb el del 2016.

Durant aquest període, s'han recollit fins a 367 casos als jutjats gironins. I en la seva majoria, són divorcis. Cal dir però que enguany hi ha hagut una nul·litat matrimonial, una figura poc utilitzada i que amb el que portem d'any, ja s'han presentat dues demandes d'aquesta tipologia; quan l'any passat no n'hi havia cap.

Segons les dades recollides pel Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial, la caiguda de petició de dissolucions es fa també palesa arreu d'Espanya. On aquí es pot veure que en un any han patit un decreixement del 2,4%. Entre juliol i setembre d'aquest s'han produït 20.815 divorcis i 947 separacions a tot Espanya. Cal dir que a Girona si només es comparen les dades del 2017 i del 2018, la baixada de dissolucions és molt més sostinguda i arriba a un 0,8%.

Quant a la tipologia de dissolucions, aquest tercer trimestre, com és habitual, hi ha hagut fins a 358 divorcis. D'aquests, les demandes majoritàries són les consensuades amb 237 dels casos. Mentre que la resta, no hi havia acord (121). De separacions, la dada és la més baixa d'aquest any, amb només set casos. Quatre d'aquestes consensuades i la resta, sense acord entre les dues parts.

Aquest tercer trimestre a més, és el que hi ha hagut menys dissolucions matrimonials del que portem d'any. El primer trimestre va haver-n'hi 466; el segon 429 i aquest, 358. Així s'augura que les dades de finals d'any podrien ser també baixes però caldrà esperar per veure l'activitat que hi ha hagut als jutjats gironins.

Pel que fa a Espanya, cal dir que els mesos de juliol a setembre d'aquest any hi ha hagut 20.815 divorcis i 947 separacions. I que la Comunitat Valenciana i les Illes Canàries són els territoris on més separacions i divorcis es van produir.

Si s'analitzen les dades, cal dir que a tot Espanya les 12.249 demandes de divorci consensuat registrades en el tercer trimestre d'aquest any suposen un 2,4 % que les presentades en el mateix trimestre de 2017 i les 8.566 demandes de divorci no consensuat han caigut en un 1,8 % respecte al 2017.

De la mateixa manera, les 644 separacions consensuades suposen una davallada del 5,7% respecte al 2017. Però les que han caigut més són les no consensuades, amb un 13,7% menys que les del tercer trimestre de 2017.