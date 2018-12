El Consorci diu que ha resolt les irregularitats detectades per la Sindicatura i les atribueix a falta de personal

El Consorci de la Costa Brava ha respost a l'informe de la Sindicatura de Comptes que detectava diverses irregularitats en la contractació. L'ens assegura que les han resolt i les atribueixen a falta de personal. En aquest sentit, ha aprovat incrementar la plantilla i s'han dotat de personal administratiu i tècnic per assumir aquestes tasques. La Sindicatura alertava que el 2016 el Consorci va fer totes les contractacions (93 en total) a través de contractes menors tot i que moltes haurien d'haver sortit a concurs. També va detectar que es van tipificar els contractes per a la gestió de serveis de sanejament i abastament d'aigua com a contractes de gestió de servei públic però que en realitat eren de serveis. En aquest sentit, asseguren que estan treballant per treure a licitació nous contractes.

"La Sindicatura únicament detecta irregularitats, que s'han esmenat, en diversos procediments administratius que cal atribuir a la manca de personal que hi havia al Consorci", asseguren des de l'ens en un comunicat. Malgrat això, insisteixen que no van més enllà de "tràmits administratius".

Des del Consorci afirmen pel que fa al contracte de gestió del sanejament d'alta, el mes de gener van trametre a la Diputació de Girona la documentació necessària per posar a licitació un nou contracte, tal i com recomanava la sindicatura, i que estan treballant en el mateix sentit per fer-ho amb el contracte d'abastament.

En tots dos casos, la Sindicatura alertava en el seu informe que es van tipificar els contractes per a la gestió de serveis de sanejament i abastament d'aigua com a contractes de gestió de servei públic, mitjançant la creació de les societats d'economia mixta Emacbsa i Abastem, tot i que la "veritable naturalesa dels contractes" era de serveis.

A més, asseguren que la majoria de contractes menors (excepte els d'urgència i emergència) es liciten amb publicitat i concurrència (a través del perfil del contractant), "tot i que legalment no és obligatori".

Pel què fa a la falta de personal, el Consorci diu que han aprovat una nova plantilla i que s'han dotat de personal administratiu i tècnic per assumir les tasques. "S'han signat i aprovat els dos convenis de personal, tant el de laboral com el de funcionaris", insisteixen.

Sobre la renovació anual de contractes de subministrament, la Sindicatura alertava que els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni prorrogar-se. En aquest sentit, diuen que estan elaborant un pla per licitar-los en períodes plurianuals.