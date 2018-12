El Consorci de les Gavarres aprova un programa de 370.000 € per al 2019

El Plenari del Consorci de les Gavarres es va reunir aquest dimarts a Monells per abordar el pressupost del pla d'actuacions per al 2019. En la reunió, es va aprovar per unanimitat el pla d'actuacions valorat en 370.000 euros per al pròxim any, on es destaca l'augment de 200.000 euros respecte al programa que es va aprovar per a l'any 2018.

Entre les actuacions previstes, hi ha la possibilitat d'adquirir una sèrie de finques forestals com a sòl públic dins del massís, així com la contractació d'una brigada de treballs forestals, l'actualització del pla de prevenció d'incendis i la posada en marxa d'un projecte pilot sobre la gestió i explotació del bruc a les Gavarres, tal i com va explicar el gerent del Consorci, Oriol Armet, durant la trobada d'aquest dimarts. Altres iniciatives que preveu el Consorci de les Gavarres pel proper any són la tercera i darrera fase de l'inventari del patrimoni immaterial de les Gavarres, on s'elaboraran 50 fitxes i material audiovisual, una prospecció arqueològica a Calonge i l'inventari de l'arquitectura popular.

Pel que fa a divulgació i comunicació i en el marc dels actes de celebració del 20è aniversari de la creació del Consorci, durant el 2019 s'ha previst organitzar diverses activats i impulsar la plataforma Gavarres365.cat, guanyadora dels Premis de comunicació local Carles Rahola de l'any 2017. En l'àmbit de les actuacions de desenvolupament local, s'ha previst tirar endavant un projecte pilot de turisme surer i l'organització de la segona edició del festival Art & Gavarres, ampliant la participació fins a sis municipis gavarrencs.

En el ple, també es va aprovar la memòria d'actuacions realitzades durant el 2018 amb un pressupost de 173.000 euros. Aquesta xifra s'ha decidit destinar principalment a programes de conservació, biodiversitat, patrimoni cultural, educació i sensibilització ambiental de tot el territori que integra el Consorci.