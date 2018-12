Cornellà del Terri realitza la primera reunió veïnal de l'inventari de camins

L'Ajuntament de Cornellà del Terri va començar dimarts la primera de les tres reunions previstes per explicar l'inventari de camins a tots els veïns. L'inventari ha de servir per identificar tots els camins públics del municipi, siguin existents o no. La primera reunió que es va centrar en els pobles de Sant Andreu, Ravós i Santa Llogaia, es va explicar com s'havia realitzar l'inventari i posteriorment els veïns van poder veure el mapa.

Cornellà és el primer poble de la comarca a engegar un projecte així. Després es podrà descarregar el document des del web de l'Ajuntament i xarxes socials perquè els veïns hi puguin dir la seva.