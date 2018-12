El CSIC confia a l'hospital transfronterer el servei mèdic de la base científica de l'Antàrtida

Dos metges de l'hospital de la Cerdanya s'ocuparan a partir de la setmana vinent de la gestió mèdica de la base a l'Antàrtida del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). En dos torns de dos mesos, els professionals cerdans gestionaran i crearan el protocol d'actuació mèdica a la base Juan Carlos I, una instal·lació gestionada per la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC on, des del 1988, es duen a terme projectes científics relacionats amb els recursos naturals.

L'òrgan estatal ha confiat a l'hospital transfronterer el projecte assistencial de la base per l'expertesa de l'equip mèdic cerdà en medicina d'urgències en medi natural i condicions hostils, segons indiquen des del centre.

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) vol que la base tingui un protocol mèdic homogeneïtzat i que, per tant, no depengui de cada equip que temporalment se'n fa càrrec durant l'estiu antàrtic, que és quan la base està habitada. Entre d'altres qüestions, els professionals de la Cerdanya seran els encarregats d'establir criteris relacionats amb protocols, materials o medicacions, per exemple.

Apart de tenir cura de la salut dels científics de la base, els metges de l'hospital de Cerdanya també portaran a terme un programa propi d'investigació sobre tres àmbits: les patologies mediambientals, la conservació i dispensació de medicaments en condicions de fred extrem i els aspectes psicològics del treball en condicions d'aïllament i clima hostil.



Capacitat per a 50 persones

La base és troba a la península Hurd de l'illa Livingston i té capacitat per a 50 persones, però només està ocupada durant l'estiu austral (novembre a març). Les condicions climàtiques de la zona són relativament benignes, amb una mitjana de temperatura anual de -1,2º i màximes de 2,2º a l'estiu. L'hospital més proper es troba a 990 km.