Demanen a la Guàrdia Civil estudiar l'arsenal del Museu de la Retirada

El Departament de Cultura demanarà a la Guàrdia Civil poder fer un estudi de l'arsenal comissat als artífexs del Museu de la Retirada de Camprodon (Ripollès) per conèixer el valor de les peces i decidir si cal preservar-les. La sol·licitud es farà properament ara que ja hi ha una sentència ferma del cas. El jutge els va condemnar a 1 any i 10 mesos de presó per acumular l'arsenal d'armes i explosius. Entre el material comissat, hi havia 115 armes de foc i 90 granades de mà, 37 de morter i quatre bombes d'aviació. La Guàrdia Civil va confiscar-ho el novembre de fa tres anys en l'operació 'Òxid' i ara en té la custòdia perquè és qui té competència en intervenció d'armes. La Generalitat ja va fer la petició quan es va obrir el procés judicial.

L'arsenal es va descobrir durant els escorcolls que la Guàrdia Civil va fer va al Museu de la Retirada a Camprodon (Ripollès) i a dos habitatges el novembre del 2015. També van detenir els dos responsables, Alejandro Cuadrado i Lluís Bassaganya, sospitosos d'un delicte de dipòsit d'armes i munició.

El mes passat es va celebrar el judici que va acabar amb la condemna dels dos artífexs del museu a 1 any i 10 mesos de presó per acumular aquest arsenal d'armes i explosius. La fiscalia i les defenses van arribar a un acord abans d'arribar a judici per rebaixar la pena tenint en compte que els dos processats no sabien que estaven cometent una il·legalitat. I és que sempre han defensat que el seu objectiu era preservar aquests objectes pel seu valor patrimonial.

El mateix dia del judici, els dos processats van emplaçar les administracions a moure fitxa per evitar que les armes acabessin destruïdes. I en van destacar algunes les de la guàrdia personal del president de la República Juan Negrín o la del maqui Quico Sabaté.

Pel que fa a l'Ajuntament de Camprodon, el consistori va expressar fa uns dies el seu interès en conèixer el valor de les peces per decidir si calia conservar-les. De fet, ja han iniciat uns primers contactes amb organismes estatals per evitar que el material es destrueixi abans d'estudiar-se.