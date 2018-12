Educació frena el nou decret de menjadors almenys fins al 2020

El Departament d'Educació ha frenat l'esborrany del nou decret de menjadors escolars que va presentar al setembre amb l'objectiu de discutir-lo amb les parts implicades, aprovar-lo i aplicar-lo el curs vinent, però ara admet que no entrarà en vigor fins almenys el 2020. La nova regulació ha d'oferir una alternativa legal als Consells comarcals i a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) que volen seguir gestionant el servei, però que la Llei de Contractació pública els ho impedeix sense passar per un concurs públic.

La Conselleria afirma que no retira la proposta sinó que allarga el procés per buscar el consens i recorda que manté obert un espai participatiu al seu web. Però, el fet és que s'ha trobat amb una oposició generalitzada de les AMPAs i de les organitzacions que formen el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), a més de plataformes que s'han constituït expressament per defensar el valor pedagògic del temps del migdia i el dret de les famílies a decidir sobre com ha de ser el menjador dels seus fills.

Dimarts, el conseller Josep Bargalló va notificar la pròrroga de les negociacions del decret al MUCE, amb qui es va reunir per escoltar un paquet de demandes que incloïen la retirada de la proposta d'Educació per als menjadors. En canvi, els que ahir no en sabien res i van mostrar la seva indignació per aquest fet eren els presidents dels Consells del Gironès i del Pla de l'Estany, on els convenis amb les AMPAs que gestionaven el servei van expirar el curs passat i van aprovar moratòries d'un any a l'espera d'una solució definitiva del Departament. Al Baix Empordà va passar el mateix, però va optar per retirar la gestió de les famílies.

Prorrogar els convenis

Davant la pregunta de què passarà quan els acords temporals caduquin, des d'Educació van respondre que es prorrogaran.

El president del Consell del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, va advertir que «el curs vinent la situació afectarà a totes les comarques de Girona», ja que els convenis amb les AMPAs que encara estan vigents acabaran el 2019.