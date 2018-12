L'entitat de supervivents del suïcidi estrena seu a Girona

L'Espai de Suport de Mémora s'ha convertit en el punt de trobada sobre el dol per suïcidi a Girona. L'espai, ubicat a tocar de l'hospital Josep Trueta de Girona, s'ha convertit en la nova seu de Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS) a la ciutat i acollirà els grups de reflexió de forma periòdica on els participants comparteixen les seves experiències, i això fa visible als supervivents i intenta trencar amb el tabú de la mort per suïcidi.

L'espai es va presentar dimarts durant la xerrada «Com afrontar el dol per suïcidi» de Cecília Borràs, psicòloga i presidenta de Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS), qui va perdre el seu fill i va crear posteriorment l'associació, que vol ajudar els supervivents i visibilitzar una mort que és considerada un tabú. Cada any se suïciden gairebé un milió de persones, el que suposa una mort cada 40 segons, i concretament, en determinats països és una de les tres primeres causes de mort entre pgent de 15 a 44 anys.

En paraules de Cecília Borràs, «una persona que es planteja el suïcidi dona senyals i missatges que, en converses quotidianes, erròniament els hi restem importància». «Les persones que prenen aquesta decisió ho fan després d'haver arribat a una situació límit i no trobar consol en el seu entorn. Per aquest motiu, cal fer pedagogia sobre el risc de suïcidi i acompanyar aquestes persones, apropant-se a elles i escoltant-les. El suïcidi es pot prevenir a través d'iniciatives i tallers que permetin obrir una via pedagògica sobre una problemàtica poc visible a nivell social».

La presidenta de DSAS va assegurar que «la millor prevenció per combatre el suïcidi és una eina senzilla a l'abast de tothom: la paraula» i va definir les sessions com una experiència molt positiva, «a l'estar obert a tot tipus de públics, realment t'adones dels prejudicis que hi ha al voltant del tema; però el taller serveix per trencar-los. Davant d'aquest fet es fa necessari fomentar iniciatives com aquestes arreu del país», va concloure Borràs.