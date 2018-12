Una noia assassinada i un professor detingut, ingredients d'una novel·la escrita per alumnes del Pere Alsius

La descoberta d'una noia morta a l'institut Pere Alsius de Banyoles és l'inici d'una novel·la negra que onze estudiants del centre han escrit. La història està ambientada al mateix centre i els seus personatges tenen les edats dels autors. Es titula 'Tinta Vermella' i ha comptat amb la coordinació i supervisió de Xavier Xargay, professor de llengua i literatura castellanes. "És una novel·la negra clàssica amb un assassinat que permet veure la vida d'institut i alguns aspectes de la vida a Banyoles", afirma el professor. La publicació del llibre s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'institut. Ja es pot comprar a les llibreries de la ciutat.

Una novel·la negra escrita per alumnes de l'IES Pere Alsius de Banyoles i ambientada al centre. Aquesta és la fórmula que han escollit per celebrar els 50 anys de l'institut. 'Tinta Vermella' s'ha publicat amb el suport de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Banyoles. El projecte va començar quan els alumnes acabaven 3r d'ESO i Xavier Xargay, el seu professor els va fer la proposta. "Vaig veure que escrivien molt bé i que tenien molta iniciativa i que si els feia la proposta em dirien que sí", recorda el professor.

Escriure una novel·la negra a tantes mans era un autèntic repte. El que van fer va ser repartir-se un capítol cadascú amb un límit de 17.000 caràcters. Cada alumne s'havia de centrar en un personatge i havia de continuar el que escrivien els altres. "A mi em va tocar el tercer i m'ho podia mig inventar però els que havien de fer els últims capítols s'havien de basar molt amb el que s'havia fet abans per no contradir-se", detalla la Farah Fauth.

El punt d'arrencada és l'assassinat d'una noia a l'institut. El principal sospitós és un professor que acaba detingut. Quatre estudiants, però, confien en la innocència del mestre i decideixen investigar els fets pel seu compte. El tema dels refugiats també hi apareix, segons avança Clàudia Masachs, una altra de les participants. Més que centrar-se en la part policial, el que han fet ha estat posar el focus als personatges, que són adolescents, igual que els autors de la història. També hi ha alguna pinzellada d'amor entre mig i alguna picada d'ullet als alumnes i treballadors del centre. "Hi ha alguns personatges que, tot i tenir noms diferents, podem saber de quin professor es parla i és una mica còmic".

Xavier Xargay assegura que és una "novel·la negra clàssica" que arrenca amb un assassinat i on l'institut també n'havia de ser un clar protagonista atès que es feia pel seu 50è aniversari. A través de la història, el lector "veu la vida d'Institut i també alguns aspectes de la vida a Banyoles", afirma el professor.

La resta d'alumnes que han escrit el llibre són Ariadna Güell, Marina Salvador, Berta Ribas, Laura Comamala, Jofre Costa, Afra Vázquez, Paula Sigüenza, Adrià Sala i Martí Xargay. La il·lustració ha anat a càrrec de Lois Navarro, Martí Xargay i Cristina Torrent mentre que Núria Germà i Ariadna Vila han dissenyat la coberta. Tots són estudiants del centre.

El llibre ja es pot comprar a les llibreries de Banyoles. La presentació oficial serà aquest divendres a dos quarts de vuit del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament.