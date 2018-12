El nombre de quines de Nadal a Girona disminueix un 24,5% en només tres anys

La Generalitat a Girona –a través del Servei Territorial de Joc i Espectacles– ha rebut fins ara 188 comunicacions d'entitats per informar de l'organització de les tradicionals quines durant les festes nadalenques. Aquesta xifra és notablement inferior a la de l'any passat, quan es van rebre 194 sol·licituds i encara més allunyada de la de l'any anterior, amb un total de 249 comunicacions rebudes. D'aquesta manera, la tendència dels darrers tres anys ha anat a la baixa, registrant entre el 2016 i el 2018 un total de 61 quines de Nadal, que representen un 24,5%.

El període permès per organitzar quines va de l'1 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 i en cap cas se'n poden celebrar fora d'aquestes dates, tal i com es recorda en la carta tramesa als ajuntaments de la demarcació amb informació sobre la normativa que s'aplica a les quines. En la comunicació s'explicita que poden promoure l'organització d'aquest joc particulars o entitats de tipus social, cultural o recreatiu.

Per poder organitzar la quina, les entitats o persones promotores han de presentar una comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d'Espectacles de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. Igualment cal tenir present que els locals on se celebrin han de reunir les mesures de seguretat adequades i que és el consistori corresponent el que ha de revisar i fer les inspeccions oportunes per garantir la seguretat.

Premis de poc valor

D'acord amb la normativa legal vigent, des de la Generalitat també s'ha aprofitat per recordar als organitzadors que no es poden donar premis en metàl·lic, i que els que es reparteixin han de ser d'escassa transcendència econòmica per tal de mantenir el caràcter tradicional, social i d'esbarjo que caracteritzen les quines. Si no fos així, la quina es consideraria un joc il·legal de caràcter lucratiu.

El joc de la quina –també anormenada quinto o rifa– és més antic que la loteria de Nadal i es considera com l'antecessor del també popular bingo. Allò que la diferencia, però, és que la persona que canta els números ho fa amb dites i acudits, ja siguin tradicionals o adaptats als temps moderns. Una altra característica significativa és que els jugadors marquen els números cantats amb llavors de plantes: com poden ser el blat de moro, les guixes o els cigrons.

Pràcticament totes les 188 quines previstes a la demarcació de Girona, tal com ha passat en anys anteriors, es faran coincidint amb els dies festius, com per exemple Nadal, Cap d'Any o Reis.