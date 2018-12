Pintada col·lectiva d'un mural per recollir fons per a «La Marató» de TV3

La Bullidora, Escola d'Art i Creativitat i Centre d'Artteràpia de Girona, ha organitzat per dissabte a la tarda, la pintada col·lectiva d'un mural per recaptar fons per a La

Marató de TV3, que aquesta edició està dedicada al càncer. El centre convida a tothom, petits i grans, des de les 3 de la tarda a les 7 del vespre, a participar d'aquesta proposta, que consisteix en pintar un mural en una paret de més de

8 metres al carrer Balmes de Girona (entre els carrers Emili Grahit i la Creu) a canvi d'un donatiu. Es tracta de pintar un dibuix que representa una nena que ha superat la malaltia i que torna a volar amb força gràcies a les ales que pintaran tots les persones que en vulguin prendre part, com a metàfora de les fites que es poden assolir amb la unió d'esforços. A més de recaptar fons per a La Marató, amb aquest graffiti es vol deixar una petjada de solidaritat a la ciutat de Girona.