Pinten murals de grans dimensions en un barri d'Olot

L'artista Roc BlackBlock ahir va començar a treballar una façana de l'entrada del barri de Sant Miquel d'Olot amb un mural de grans dimensions. El treball està inspirat amb connotacions d'una de les festes més emblemàtiques del barri.

Es tracta de la primera de 4 intervencions que començaran en els pròxims dies. Rice Barcelona començarà dijous, 13 de desembre, a la paret de l'aparcament de l'empresa Bassols que dona al carrer de Sant Miquel, justament davant d'on han de construir un mirador, Jofre Oliveres pintarà la paret del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, a la plaça Pala, i Eli Capdevila avui començarà el seu treball en una casa propera a la que treballa Rock BlackBlock

Els quatre artistes han fet les propostes sobre la base de les reunions que van mantenir dies abans amb veïns del barri. Així BlackBock fa un mural que vol mostrar les diversitats d'orígens de la gent en les festes, es tracta del barri més poblat d'Olot.

Eli Capdevila, ahir, va avançar que el seu mural serà intimista. Per això, abans de començar, ha fet una cerca de fotografies perso nals dels habitants del barri en l'àmbit de la celebració del ball pla. Es tracta d'una passejada de parelles amb un ball de gala final. La particularitat és que els vestits són de paper i els veïns els confeccionen. Rice Barcelona és un olotí que s'ha fet famós a les grans ciutats del món per fer treballs inspirats en el cinema. Jofre Oliveras és una artista molt conegut que fa composicions espectaculars fora dels museus. Els artistes han estat escollits pels museus i l'àrea de Cultura d'Olot. La pintada de murals forma part del Pla Integral d'Accions de Millora del Barri de Sant Miquel, el qual preveu 15.000 euros en fer possible la creació.

Els objectius de la proposta són embellir el barri, fer més agradable la vida dels veïns i establir un itinerari urbà amb capacitat d'atracció per a la gent que visita la ciutat.