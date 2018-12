La UdG aïlla cèl·lules mare del càncer de mama més agressiu amb impressions 3D

Un equip de recerca de la Universitat de Girona (UdG) ha aconseguit aïllar cèl·lules mare del càncer de mama més agressiu fent servir la impressió 3D. El projecte d'enginyeria biomèdica, anomenat ONCOen3D, s'ha desenvolupat amb un sistema pioner a l'Estat que ajuda a reduir costos de l'experimentació i per tant, dedicar aquests fons a la recerca.

A partir d'uns nanomaterials impresos en 3D anomenats scaffolds, unes matrius tridimensionals de materials biocompatibles que mimetitzen les condicions fisiològiques, s'ha superat una de les dificultats de la recerca contra el càncer de mama triple negatiu, que és aïllar les cèl·lules mare canceroses. Un cop aïllades aquestes cèl·lules que són en part responsables de les recaigudes, els investigadors podran estudiar-les millor per trobar biomarcadors i desenvolupar nous fàrmacs.

Aquest nou sistema és fruit de la col·laboració de dos grups de recerca dedicats a la medicina i l'enginyeria: el Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab), dirigit per Teresa Puig, i el Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (Grep), liderat per Joaquim de Ciurana. Fa tres anys que hi treballen i actualment hi ha una desena d'investigadors implicats en el projecte.

A banda del de Girona, només hi ha tres grups de recerca al món, un a Itàlia i dos als Estats Units, que fan servir aquest mètode per estudiar el càncer de mama. El de la UdG és també el primer projecte a l'Estat que fa servir aquest sistema d'aïllament de cèl·lules mare de càncer de mama triple negatiu, un tipus molt agressiu que representa un 20% dels tumors al pit i que afecta sobretot pacients joves.

Segons va detallar ahir Puig, és un tipus de càncer de mama que no té teràpies dirigides -poc tòxiques per a la pacient- i només es pot tractar amb quimioteràpia. En entre el 20 i el 30% dels casos, es produeixen recaigudes, bé perquè es reprodueix el tumor o perquè s'estén a altres òrgans, fent metàstasi.

«Això és així perquè hi ha una petita població de cèl·lules tumorals, les cèl·lules mare, que es mantenen latents tot i la quimioteràpia», va concretar Puig, assenyalant que ara la tasca dels investigadors és trobar biomarcadors que les diferenciïn de la resta de cèl·lules tumorals per dissenyar fàrmacs menys tòxics. Una de les hipòtesis dels investigadors és que l'aparició del tumor pot tenir relació amb el metabolisme dels àcids grassos, «per tant, pensem que inhibint que fabriquin aquests greixos, podríem erradicar-les», va explicar Puig.

A més del càncer de mama triple negatiu, els investigadors de la UdG s'han aliat amb l'ICO Girona i aviat començaran a fer servir el mateix sistema per a un subtipus de càncer de pulmó en què també són freqüents les recaigudes.

Finançament solidari

ONCOen3D és un projecte finançat en diferents convocatòries competitives d'organismes com el Ministeri d'Economia i Empresa, l'Institut de Salud Carlos III i la Fundació Ramón Areces i compta amb el suport del Consell Social de la UdG. També s'ha pogut tirar endavant gràcies a La Marató de TV3 i a l'Oncoswim, la nedada solidària que organitza la Fundació Oncolliga a la Costa Brava.