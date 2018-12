Xerrades sobre la malaltia d'Alzheimer per a estudiants de Secundària a Salt

En la primera sessió hi van assistir uns 50 alumnes.

En la primera sessió hi van assistir uns 50 alumnes. diari de girona

Una cinquantena d'alumnes i tres professors de l'institut Salvador Sunyer i Aimeric de Salt van assistir la primera de les dues xerrades sobre l'Alzheimer i la investigació d'aquesta malaltia que s'han programat en el marc de la campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès «Missatge a l'espai. Per un futur que tothom recordi» que es porta a terme fins el 5 de gener en col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall.

La xerrada, centrada en prevenció i sensibilització, va anar a càrrec de Glòria Mas, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall. També hi van assistir tres persones de la residència per a gent gran Santa Anna de Bescanó.

La segona xerrada s'ha previst per al 18 de desembre.

A més, avui hi haurà la projecció gratuïta de la pel·lícula El diario de Noa que també està relacionada amb l'Alzheimer. L'Espai Gironès donarà 5 euros a la campanya per cada persona que hi assisteixi.