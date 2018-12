Agenda Marató 2018

DISSABTE 15

BANYOLES

Pedalada A les nou del matí, al gimnàs Triops, pedalada.

Pessebre vivient A les sis de la tarda, a l'escola Pla de L'Ametller.

BESALÚ

Taller A 2/4 de cinc de la tarda, taller de manualitats per a adults als Baixos de Can Cambó.

Taller A les onze del matí, taller de cuina per a infants al menjador escolar.

BLANES

FOTOGRAFIA A les nou del matí, taller de fotografies nadalenques a l'estudi AFIC.

BOLVIR

Quina A les 2/4 de deu de la nit, quina popular al local social.

CAMPLLONG

Country A les 3/4 de deu de la nit, country al local social.

CABRILS

Esquí A 2/4 de deu del matí , tercera pujada al Puigllançada amb esquís i raquetes, La Molina.

CALDES DE MALAVELLA

Concert A les dotze del matí,concert al teatre i cinema municipal.

Contes A les dotze del matí, contes a la biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia.

CASSÀ DE LA SELVA

Activitats De 2/4 d'onze del matí a 2/4 de vuit de la tarda, a la Plaça de la Coma, Carrussel ecològic.

- De deu del matí a la una del migdia, a la Plaça de la Coma, activitats d'AEIG La Claca.

- A les deu del matí, taller de fanalets a la Plaça de la Coma.

- De deu del matí a una del migdia, a la plaça de la Coma, porra solidària i esmorzar.

-A les dotze del migdia, mostra de dansa nadalenca.

- A les dues del migdia, dinar popular.

- A 2/4 de sis de la tarda, a la sala de conferències de Can Trinxeria, taula rodona sobre el càncer.

- A 1/4 de set de la tarda, a la plaça de la Coma, xocolatada popular.

- A 2/4 de set de la tarda, amb sortida a Can Trinxeria, visita teatralitzada de la Ruta del Suro.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Playback A 2/4 de vuit de la tarda, playback amb el grup La Clau al centre cívic.

EL FAR DE L'EMPORDÀ

Quina A les sis de la tarda, quina al Centre Cívic del poble.

FIGUERES

Nadales A les deu del matí, cantada de nadales al col.legi La Salle.

Teatre A les dotze del migdia, gal.la solidària al teattre Bon Pastor.

FLAÇÀ

Tapes A les vuit del vespre, tapes solidàries al pavelló polivalent.

GIRONA

Pàdel A les deu del matí, torneig americà de pàdel al Club Tennis Girona.

Dictat A les dotze del migdia, dictat popular al carrer, edifici de la Gneralitat.

KaraokeA les set del vespre, Karaoke a l'Ateneu 24 de juny.

HOSTALRIC

Aniversari A les cinc de la tarda, celebració de l'aniversari del Club Patí Hostalric, al pavelló esportiu.

LLADÓ

Playback A les sis de la tarda, playback al pavelló poliesportiu.

LLAGOSTERA

Tió De les onze del matí a la una del migdia i de les sis a 2/4 de vuit de la tarda, Cagatió per la Marató.

Concert A les nou de la nit al Teatre Casino Llagosterenc concert de la formació The Sey Sisters. La recaptació del concert anirà destinada a la Marató de TV3.

LA BISBAL DE L'EMPORDÀ

Quina A les sis de la tarda, quina de fútbol al pavelló poliesportiu.

LLANÇÀ

Puntaires A les cinc de la tarda, associació de puntaires a la casa de Cultura.

L'ARMENTERA

Playback A les nou del vespre, playback a la Sala Nova.

LLAFRANC

Pàdel A les deu del matí, torneig de pàdel al Club Tennis Llafranc.

LA VALL DE BIANYA

Sopar A 2/4 de nou del vespre, sopar popular, ioga i caminada al centre cívic.

LLERS

Sortida A 2/4 de set de la tarda, marxa nòrdica a la zona esportiva.

Escacs A les quatre de la tarda, partides d'escacs al Local Club - Baixos Casal de la Gent Gran.

LLORET DE MAR

Xocolatada A les deu del matí, xocolatada popular a la farmàcia Imma Espinet.

MAÇANET DE LA SELVA

Gimcana A les deu del matí, gimcana al casal de Maçanet Residencial Park. A les cinc de la tarda, gimcana de quatre hores al Restaurant Can Marcio.

MAIÀ DE MONTCAL

Quina A 2/4 de dotze del matí, caminada des de la Zona Esportiva Municipal.

OLOT

Teatre A 2/4 de cinc de la tarda, obra de teatre Els pastorets del tura al Casal Marià.

Sortida A les onze del matí, marxa nòrdica dels fisioterapeutes.

Telescopi A 2/4 de sis de la tarda, observació per telescopi a El Firal.

Rifa A les cinc de la tarda, rifa marxosa al carrer Bisbe Serra 8, Cal Marxant.

PALS

Quina A les sis de la tarda, al pavelló poliesportiu, quina solidària.

PALAMÓS

Ball A les vuit del vespre, ball popular a la NAU 50M.

Concert A les set del vespre, cançons populars de Nadal a la Plaça de l'esglèsia.

Reiki A les deu del matí, reiki a La Casa Mare.

Taller A les cinc de la tarda, decoracions marines a Queviures Rigall del carrer Major.

PERELADA

Mercat A les deu del matí, mercat d'intercanvi al Pati Escoles Antigues de Perelada.

PLATJA D'ARO

Classe Bodypump A les deu del matí, classe de gimnàs dirigida.

PORQUERES

Crono A les 2/4 de nou del matí, crono amb el Club ciclista Sendicat del pedal a la zona esportiva.

Quina A les cinc de la tarda, quina popular a Can Carreras.

PORTBOU

Paradeta A les onze del matí, paradeta solidària a la plaça del poble.

QUART

Recital A les dotze del migdia, recital poètic al Bar de La Cate.

RIPOLL

Diables A les set del vespre, es buscaran donatiu a través dels Diables de Ripoll.

SANT GREGORI

Turrons A les dotze del migdia, tastet de turrons.

EscacsA les deu del matí, campionat d'escacs.

VILAFANT

Quina A 2/4 de nou del vespre, VII sopar i ball de Nadal a l'escola de ball Ballem Junts de Vilafant.

VILAMALLA

Partits A les nou del matí, jornada de fútbol base al Camp Pelai Buixó.

SANTA CRISTINA D'ARO

Sortida A un quart de deu del matí, caminada per a tothom al nucli i voltants del poble.

SANT HILARI SACALM

Comerç A les deu del matí, parada amb venda de plantes i ornaments a la Plaça Gravalosa.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Ciclisme indoor A un quart de deu del matí, màster en ciclisme indoor a la piscina de la instal.lació esportiva.

Partits A les dotze del migdia, partits de fútbol al Local Social Camp Municipal d'esports.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Partits A un quart de cinc de la tarda, partits de bàsquet al Pavelló municipal.

SANT JOAN LES FONTS

Quina i tió A 2/4 de cinc de la tarda, cagatió i quina a la Plaça Major.

SANTA CRISTINA D'ARO

Sorteig A les sis de la tarda, sorteig d'una panera al Espai Ridaura.

SALES DE LLIERCA

Quina A les sis de la tarda, representació de teatre a la Casa Social.

SALT

Pessebre vivent A les cinc de la tarda, pessebre vivent al Col.legi Pompeu Fabra.

SARRIÀ DE TER

Festival A les sis de la tarda, festival de rítmica al pavelló municipal.



DIUMENGE 16

ARBÚCIES

Gala A les set de la tarda, al teatre del Centre Parroquial, gala d'espectacles amb balls i cants.

AMER

Caminada A 2/4 de nou del matí, caminada i trasllat del pessebre fet amb pa fins a l'ermita de Santa Lena.

Actuació A les dotze del migdia, Dammershow de Nadal al centre comerical Espai Gironès.

ANGLÈS

Caminada A les nou del matí, caminada popular des de la Plaça dels Escoltes.

Espectacle A les dotze del migdia, espectacle de dansa a la sala de l'u d'octubre.

Pessebre Vivent A 2/4 de sis de la tarda, pessebre vivent a Can Cendra.

ALP

Quinto A 2/4 de sis de la tarda, quinto al Teatre Municipal.

ALBONS

QuinaA 2/4 de set de la tarda, quina a la sala del cinema.

BEGUR

Caminada A 2/4 de nou del matí, a la Plaça de la Vila, caminada solidària «Sorpresa» pels voltants de Begur.

BESCANÓ

Arrossada A les deu del matí, arrossada popular a la sala polivalent.

Marxa PopularA 2/4 de noudel matí, sortida del polivalent de catorze i setze quilòmetres de recorregut.

BREDA

Acte A 2/4 de deu del matí, acte solidari a la Plaça de l'Església.

Pessebre A les sis de la tarda, VII pessebre vivent.

BORRASSÀ

Quina A les cinc de la tarda, quina de Nadal a la Sala d'Ateneu.

BONMATÍ

Caminada A les nou del matí, caminada de set km del pavelló a la Capella.

BLANES

Comerç A les onze del matí, muntatge d'una fira amb paradetes al Passeig de Mar.

Caminada A les deu del matí, passeig per la natura a Fenals.

Visita A les deu del matí, visita al jardí botànic Marimurtra.

Jocs A les deu del matí, varietat de jocs infantils al Passeig de Mar de Blanes.

BANYOLES

Festa A 2/4 d'onze del matí, festa de Nadal i xocolatada a l'escola Can Puig.

Concert A les onze del matí, concert de Nadal a la Plaça Major.

BESALÚ

Nadales A les onze del matí, cantada de Nadales a la Plaça de la Llibertat i carrers adjacents.

CASSÀ DE LA SELVA

Inflables De 2/4 d'onze del matí a 2/4 d'una del migdia, a la piscina coberta, inflables.

Tennis i pàdel A les nou del matí, varis partits de tennis i pàdel al Club Tennis Cassà.

Recital A dos quarts d'una del migdia, recital poètic a l'Auditori Sala Galà.

CALDES DE MALAVELLA

Patinatge A les sis de la tarda, patinatge artístic al pavelló municipal.

Quina A les sis de la tarda, gran quina.

Torneig A les nou del matí, torneig de hoquei al pavelló poliesportiu.

Cercavila A les onze del matí, cercavila solidària als Jardins de les Termes Romanes.

Comerç A les deu del matí, parada de productes nadalencs artesanals a la plaça del poble.

Vista A les onze del matí, visita turística guiada des de l'oficina de turisme.

Subhasta A les onze del matí, subhasta ed quadres als Jardins de les Termes Romanes.

Gastronomia A les dotze del matí, es repartirà la tradicional escudella a la plaça de l'Antic Ajuntament.

Sardanes A les dotze del migdia, audició de sardanes a la plaça de l'Ermita de Sant Grau.

CANTALLOPS

Caminada A les 2/4 d'onze del matí, tercera caminada i tastets al Celler Masia Serra.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Dinar A les quatre de la tarda, dinar de Nadal i quines al centre cívic.

CORNELLÀ DE TERRI

Quina A les sis de la tarda, deu partides al pavelló poliesportiu.

CAMPLLONG

Partits A les vuit del matí: partit, caminada, pedelada i esmorzar popular al pavelló i voltants.

CELRÀ

Quina A les onze del matí, xerrada sobre la Marató a la Plaça de l'Esglèsia.

FIGUERES

Coral A 2/4 de dotze del matí, les corals a la Plaça de l'Esglèsia.

Dansa A les deu del matí, VI Marató de dansa al estudir Bel González.

Festival A les 2/4 de deu del matí, festival d'arts marcials al poliesportiu municipal.

Esport A les nou del matí, nedada popular a la piscina del complex esportiu GEiEG Sant Ponç.

Espectacle A les set de la tarda, actuació nadalenca a l'espai cívic Teatre Bon Pastor.

Art A les cinc de la tarda, actuacions amb música i pintura a la sala cultural Espai-Temps.

GIRONA

Sardanes A les dotze del migdia, ballada de sis sardanes a la rambla de la llibertat.

Gastronomia A la una del migdia, VII escudellada popular al Institut Escola d'Hosteleria i Turisme de Girona.

Activitats A les nou del matí, caminada, zumba i vermut al local social.

Excursió A les nou del matí, ruta per les gorgues d'Adri des de les Escoles Velles de Cartellà.

Fira A les nou del matí, fira joguina de segona mà a la Plaça Ciutat de Figueres.

Esport A les nou del matí, activitats esportives a la zona esportiva del Pla i l'Era de Cal Cigarro.

Sessió A les cinc de la tarda, espai musical a la sala La Mirona.

Xocolatada A les sis de la tarda, xocolatada solidària a la rambla de la llibertat.

Atletisme A les nou del matí, carrera des de el carrer Santa Clara.

HOSTALRIC

Xocolatada A 2/4 d'onze del matí, xocolatada al Institut Vescomtat de Cabrera.

Cercavila A les dotze del migdia, davant de les escoles, cercavila de gegants.

LLAFRANC

Tennis A les nou del matí, torneig del Turró al Club Tennis Llafranc.

L'ARMENTERA

Playback A les cinc de la tarda, a la sala nova, playback.

Marxa A les deu del matí, a la pista del costat de les escoles, marxa en dos recorreguts diferents.

Cursa A les tres de la tarda, cursa pel passeig marítim.

LLANARS

Quina A les sis de la tarda, a la sala de festes, quina i espectacle.

LA VALL DE BIANYA

Activitats A les deu del matí, al Centre Cívic, ioga i caminada per diferents esglésies.

LA CELLERA DE TER

Caminada A les nou del matí, des de la Cellera fins la Font den Bassi, caminada amb el pessebre i esmorzar a l'arribada.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Caminada A les nou del matí, amb sortida a la piscina municipal, caminada popular.

LA TALLADA DE L'EMPORDÀ

Quina A les cinc de la tarda, a l'Empordanet, quina solidària.

LES PLANES D'HOSTOLES

Gastronomia A la una del migdia, a la Plaça Nova, IX arrossada i III gran panera solidària.

Esport A les onze del matí, al camp de fútbol Josep Guàrdia i Rodà, VI partit de fútbol.

MONT-RAS

Esport A 2/4 de deu del matí, al descampat annex al Camp de Fútbol, novena edició de tirada de bitlles.

Nadales A un quart de dotze del matí, a l'església, cantada infantil de nadales.

MONTAGUT

Tió A 2/4 d'onze del matí, davant de l'església, cagatió i fira de tastets.

MAÇANET DE LA SELVA

Paradeta A les deu del matí, a plaça, paradeta de manualitats.

OLOT

Quina A les cinc de la tarda, al Casal Cívic, quina solidària.

Caminada A les deu del matí, al barri de Sant Roc, caminada contra el càncer.

PALAU- SAVERDERA

Caminada A 2/4 de deu del matí, de la Font de Dalt Palau a Mas Ventós, caminada amb gossos.

PORQUERES

Pessebre i xocolatada A 2/4 de sis de la tarda, a l'escola Casa Nostra, xocolatada popular i pessebre vivent.

PALAFRUGELL

Patinatge Tot el dia, a la pista de gel de la Bòbila, «Patina per la Marató».

Fira De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la Plaça Nova i pista de gel de La Bòbila, Fireta solidària de les escoles.

Cercavila A 2/4 d'11 del matí, a la Plaça Nova, cercavila i xocolatada.

Photocall A les deu del matí, a Plaça Nova, photocall del Món Petit.

Dibuix A les dotze del migdia, a la plaça de Can Mario, taller de dibuix.

PALOL DE REVARDIT

Aplec A les dues del migdia, al local polivalent de la Banyeta, aplec de Sant Llúcia i rifa.

PARLAVÀ

Xocolatada A 2/4 de deu del matí, a la Plaça de l'Església, xocoaltada i passejada.

PLATJA D'ARO

Mou-te De les 9 del matí a les 9 del vespre, al Palau d'Esports i Congressos, activitats solidàries «Mou-te per la Marató».

Festival A 2/4 de cinc de la tarda, al Palau d'Esports, exhibicions i festival de rítmica.

PORTBOU

Sorteig A les nou del vespre, al Port, sorteig d'un lot i un quadre de Júlia Roca.

PUIGCERDÀ

Sorteig A les sis de la tarda, al Casino Ceretà, peça teatral El Pacto.

QUART

Concert A les deu del matí, a l'esglèsia Santa Margarida, concert de coral.

Christmas market De 2/4 de deu del matí fins a les set de la tarda, al local social, Christmas Market.

Taller De les onze a les dues de la tarda, al Museu de la Terrissa, taller i visita guiada.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Caminada A les vuit i quart del matí, caminada per la plana de l'Onyar des de la plaça de l'Ajuntament.

RIPOLL

Difusió A les set de la tarda, a la Plaça de l'Ajuntament, encesa de llums de la Fundació Oncolliga Girona.

Cursa A 3/4 d'onze del matí, davant del nou institut, cursa infantil.

ROSES

Esport A les dues del migdia, al pavelló municipal, dotze hores d'Handbol.

Taller A les nou del matí, al pavelló municipal, taller de manualitats nadalenques.

Esport A les nou del matí, al pavelló municipal, dotze hores d'handbol.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Rítmica A les sis de la tarda, exhibició nadalenca del Club Rítmica Farners.

Música A les onze del matí, música en viu al pati de l'institut.

Judo A les onze del matí, exhibició de judo al poliesportiu El Saioners.

Patinatge A les sis de la tarda exhibició nadalenca de patinatge artístic al poliesportiu La Nòria.

SARRIÀ DE TER

Activitats A les 11:30 del matí: balls, jocs, esplai i arrossada al pavelló municipal.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Quina A les sis de la tarda, deu partides de quina al pavelló poliesportiu.

Partits A les cinc de la tarda, partits de futbol sala al pavelló municipal.

Patinatge A les onze del matí, festival de patinatge al pavelló municipal.

Xocolatada A les dotze del migdia, concert de Nadal i xocolatada al Centre Cívic i a la Plaça Úd'octubre.

SALT

Espectacle A les deu i quart del matí, espectacle i passejada de ponis a La Crinera.

Esport De les nou a la una del migdia, a la zona esportiva del Pla, diferents activitats esportives.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Natació A les deu del matí, jornada del nedador a la piscina municipal La Corxera.

SANT GREGORI

Tastet A les 12 del migdia, tastet de caldo calent.

SANT HILARI SACALM

Bitlles A les deu el matí, concurs de bitlles catalanes a la Plaça Dr.Gravalosa.

Xocolatada A les deu del matí, xocolatada popular a la Font del Bassi.

Comerç A les deu del matí, parada amb venda de plantes i ornaments a la plaça Gravalosa,

SANT ANTONI DE CALONGE

Activitats A les 10 del matí, activitats socials i esportives diverses al Palau Firal.

SANT JAUME DE LLIERCA

Caminada A les nou del matí, caminada per als voltants del municipi des de el Centre Cívic.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Fira A les nou del matí, fira de Santa Llúcia a la Plaça El Firal.

SANT FELIU DE BUIXALLEU

Quina A les 17:30 de la tarda, quina a la sala polivalent.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Quina A les set de la tarda partit de fútbol i quina al local social de Vallgarriga.

SANT JOAN LES FONTS

Quina A les set de la tarda gran quina al pavelló municipal.

SANTA CRISTINA D'ARO

Caminada A les nou i quart del matí, caminada pe ra tothom i exhibició de zumba al nucli i als voltants del poble.

Sorteig A les sis de la tarda, sorteig d'una panera al Espai Riudaura.

Pàdel A les deu del matí, al complex esportiu Solana, torneig de pàdel.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Concert A les cinc de la tarda, a l'auditori Espai Ter, concert de Nadal de l'EMMT.

Tió A les onze del matí, a la Plaça de la Vila, tió i tallers solidaris.

TOSSA DE MAR

Cursa A 2/4 de deu del matí, a Avinguda Catalunya, cursa benèfica.

VILADEMULS

Dinar A les dues del migdia, a les Antigues Escoles de Galliners, dinar solidari i concert musical.

VILADASENS

Caminada A les nou del matí, caminada i dinar de germanor.

VIDRERES

Sorteig A les dues de la tarda,al pavelló municipal,botifarrada solidària.

Festival A 2/4 de cinc de la tarda, al pavelló municipal, festival de Nadal de twirling.

Activitats A les deu del matí, a diversos emplaçaments del poble, tallers.

VILOBÍ D'ONYAR

Rifa A les quatre de la tarda, al camp municipal de fútbol, cocques casolanes i rifa d'una espatlla de pernil.

Dansa A les dotze del migdia, al pavelló de Sant Dalmai, espectacle de dansa.

VILAFANT

Marxa A les deu del matí, a l'Institut, marxa popular.

Esport A les deu del matí, al pavelló Joel González, trobada d'escoles de bàsquet.

VILANANT

Tió A les deu del matí, a la pista esportiva i loal social, tió solidari.

VILARNADAL

Esmorzar A un quart de deu del matí, al local social i recreatiu, esmorzar solidari.

VILAMALLA

Caminada A les onze del matí, al pavelló poliesportiu, caminada i esmorzar popular.