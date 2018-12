Alerta per fort vent i mala mar fins avui a la província

Alerta per vent i mala mar demà a les comarques de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té vigents dos avisos per situacions meteorològiques adverses com són la situació d'alt onatge, que ahir ja es va fer notar en alguns punts de l'Alt Empordà.

Aquesta situació de maregassa, amb onades de fins a quatre metres d'altura, anirà a més al llarg del dia i s'estendrà a tota la Costa Brava.

A causa de l'alt onatge, Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir el pla d'inundacions Inuncat. I va emetre diversos consells a través de les xarxes socials per tal d'evitar accidents. Com ara que davant el fort onatge s'ha d'evitar acostar-se a espigons i esculleres i en cas d'haver-hi el tancament d'aquests, s'han de respectar. I per aquest motiu, l'ens de la Generalitat ahir va recomanar als ajuntaments de costa tancar els accessos a espigons, esculleres, i altres punts perillosos on un cop de mar pugui arrossegar algú.

Quant a l'avís de fortes ventades, es va activar el pla Ventcat en fase de prealerta. Està previst que el vent bufi de component nord i oest i aquest pot comportar ratxes màximes del llindar dels 90 quilòmetres per hora i es concentraran en àrees de l'Alt i el Baix Empordà, sobretot.

Per tot això, Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. També recorda que cal extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes als arbrats com ara parcs i jardins.