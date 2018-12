La Clínica Bofill de Girona posa en marxa una Unitat d'Oncologia

La Clínica Bofill de Girona ha tancat un acord amb un institut especialitzat de Barcelona per posar en marxa una nova Unitat d'Oncologia, la primera de la sanitat privada de les comarques gironines. La clínica gironina, que busca reforçar l'atenció als malalts oncològics que tenen una mútua privada, treballarà ara de forma coordinada amb els especialistes de l'IOB Institut of Oncology de Barcelona, l'antic institut Baselga, creat l'any 98 pels Josep Baselga i Josep Tabernero, que actualment lidera la Societat Europea d'Oncologia Mèdica.

«Era necessari reforçar aquesta àrea terapèutica a la regió de Girona, perquè els pacients oncològics que disposin de mútues privades puguin ser atesos a Girona amb la màxima atenció d'excel·lència i de qualitat», va explicar ahir el doctor Rafael Fuentes, oncòleg i responsable de la Unitat d'Oncologia de la Clínica Bofill.

«Gràcies a aquest acord, la Clínica Bofill i l'IOB Institute of Oncology treballarem de forma coordinada per oferir la màxima qualitat mèdica i assistencial als nostres pacients amb càncer des d'un abordatge multidisciplinari format per metges oncòlegs, cirurgians, radiòlegs, oncòlegs radioterapeutes i investigadors, entre altres professionals», va assenyalar.

Per la seva part, el doctor Jordi Martí, director general de l'IOB Institute of Oncology, assegura que «des de l'IOB aportem l'excel·lència a l'assistència i la qualificació dels professionals, així com l'accés a assajos clínics i incorporació de totes les innovacions en el camp de l'oncologia».

En aquest sentit, el doctor José Manuel Pérez, director mèdic i coordinador de la Unitat d'Assaigs Clínics de l'IOB Barcelona destaca que compten «amb totes les unitats oncològiques especialitzades (mama, digestiu, tumors toràcics?), de forma molt semblant al model d'un hospital públic. Hem de treballar perquè els pacients que tinguin una mútua privada puguin seguir tractant-se en una clínica privada, però amb el mateix rigor que ho tracten els grans hospitals públics i els centres oncològics de nivell fora de la sanitat privada».

A la Unitat d'Oncologia es treballa a través d'una única història clínica que proporciona al professional una visió integral de la malaltia, juntament amb tots els serveis necessaris per al seu abordatge com a consultes externes, tractaments oncològics d'última generació, cirurgia oncològica, consell genètic i assajos clínics.

Al respecte, Pérez aclara que «els pacients rebran una atenció de qualitat perquè treballem amb un equip multidisciplinari integrat en un comitè de tumors amb unitats especialitzades en el qual, cada setmana, es comparteixen tots els casos».

És habitual que els pacients oncològics hagin de passar per tractaments llargs i, en ocasions, el seu estat físic no sempre permet desplaçaments freqüents i periòdics, per la qual cosa, matisa Pérez, «és un avantatge per a ells que el seguiment es pugui fer des de l'IOB Barcelona i no hagin de traslladar-se des de Girona».

Depenent del tractament que necessitin, indica el centre, els pacients el rebran a Barcelona o a Girona, però el sistema de treball de la unitat garantirà que no surtin del circuit assistencial de la Clínica.

Com a serveis complementaris, la unitat ofereix suport emocional, social i psicològic als pacients i els seus familiars.