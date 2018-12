El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova un pressupost de 28 MEUR

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat un pressupost per al 2019 de més de 28,1 milions d'euros (MEUR). Representa un increment de 7,1 MEUR respecte el d'aquest any, en bona part motivat pels diners que l'Agència de Residus de Catalunya ha atorgat a l'ens per posar en marxa la futura planta de triatge a Sant Jaume de Llierca. Per a l'any vinent s'inclou una partida de més de 5 MEUR que se sumen als 4,6 MEUR que ja es van destinar en el pressupost d'enguany i que no s'han gastat. També es destinaran més recursos a Medi Ambient per implantar proves pilot de recollida selectiva a la comarca, inversions en maquinària a la planta de compostatge i el finançament del sistema de bombament de Castellfollit de la Roca.

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat un pressupost de continuïtat per al 2019. En el ple celebrat ahir, van tirar endavant amb els vots a favor del PDeCAT i l'abstenció d'ERC mentre que el PSC i la CUP hi van votar en contra.

El pressupost és de 28.182.890 euros i per segon any consecutiu creix de forma significativa per la dotació de l'Agència de Residus de Catalunya a la futura planta de triatge de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). L'any vinent hi destinen més de 5 milions d'euros (MEUR), que se sumen als 4,6 que es van aportar en el pressupost del 2018. D'aquesta manera, el futur centre ja compta amb 9,6 MEUR dels 14 MEUR que es va comprometre la Generalitat. Inicialment es preveia que la nova planta es posés en marxa el 2018 però a dia d'avui segueix encallat amb la ubicació dels terrenys on anirà.

Destaca també els diners que es destinaran a Medi Ambient amb una partida d'11,1 MEUR, la més important de tot el pressupost. Entre les actuacions previstes, hi ha posar en marxa proves pilot de recollida selectiva a municipis, inversions en maquinària a la planta de compostatge i el finançament del sistema de bombament de Castellfollit de la Roca. Si no es tenen en compte les inversions en aquest àmbit i la planta de triatge, el pressupost creix en 295.000 euros respecte l'anterior.

El pressupost consolidat del Consell Comarcal de la Garrotxa és de més de 38,5 MEUR, dels quals 9,5 MEUR són per el Consorci d'Acció Social i 1,7 MEUR per al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA).

En el capítol de personal, el pressupost incorpora els increments salarials consolidats del 2018 i el 2,5% del sou dels treballadors aprovat per l'Estat. Pel que fa a la plantilla, es consoliden les places de tècnic d'administració especial i la d'administrativa de serveis jurídics. Durant el 2019, es crearan dues places, una d'arquitecte (funcionari interí) i una altra de tècnic de joventut (règim laboral) de mitja jornada.

La consellera comarcal de Gestió Econòmica, Fina Surina, el va definir ahir com un pressupost "equilibrat i prudent, en relació als ingressos i a les despeses, i d'acord amb la capacitat real del Consell Comarcal". Per altra banda, també es va destacar la col·laboració amb els ajuntaments garrotxins per oferir serveis relacionats amb el medi ambient, l'atenció social, cultura, educació o serveis d'arxiu i gestió documental. El president de l'ens, Joan Espona, va agrair als ajuntaments aquesta "voluntat de treball conjunt i de suma d'esforços".

L'aprovació d'una moció per demanar "l'absolució dels presos polítics" va tancar la darrera sessió plenària d'aquest 2018.