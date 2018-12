El Consorci diu que ja ha resolt les irregularitats i els atribueix a falta de personal

El Consorci de la Costa Brava va respondre ahir a l'informe de la Sindicatura de Comptes que apuntava que s'havien produït diverses irregularitats en la contractació durant el 2016. L'ens assenyala que ja s'han resolt els problemes i que la situació es va deure sobretot a la falta de personal. Per això, recorden que s'ha aprovat ja un augment de la plantilla i que s'han dotat de més personal administratiu i tècnic.

La Sindicatura apuntava que, l'any 2016, el Consorci va fer 93 contractacions a través de contractes menors, tot i que en la majoria d'ocasions haurien d'haver sortit a concurs. El Consorci, però, assenyala que la majoria de contractes menors, excepte els d'urgència i emergència, es liciten amb publicitat i concurrència tot i que legalment no és obligatori.

El Consorci subratlla que la Sindicatura només ha detectat irregularitats –ja esmenades– en tràmits administratius. Per exemple, alertava que es van tipificar els contractes per a la gestió de serveis de sanejament i abastament d'aigua com a contractes de gestió de servei públic, mitjançant la creació de dues societats mixtes, tot i que la veritable naturalesa dels contractes era de servei. Des del Consorci afirmen que, pel que fa al contracte de gestió del sanejament en alta, al gener ja van trametre a la Diputació la documentació necessària per posar a licitació un nou contracte, tal com recomanava la Sindicatura, i que estan treballant en el mateix sentit per fer-ho amb el contracte d'abastament.