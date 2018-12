La Generalitat demanarà a la Guàrdia Civil estudiar l'arsenal de la Retirada

El Departament de Cultura demanarà a la Guàrdia Civil poder fer un estudi de l'arsenal comissat als artífexs del Museu de la Retirada de Camprodon per conèixer el valor de les peces i decidir si cal preservar-les. La sol·licitud es farà properament ara que ja hi ha una sentència ferma del cas. El jutge els va condemnar a 1 any i 10 mesos de presó per acumular l'arsenal d'armes i explosius. Entre el material comissat, hi havia 115 armes de foc i 90 granades de mà, 37 de morter i quatre bombes d'aviació. La Guàrdia Civil va confiscar-ho el novembre de fa tres anys en l'operació «Òxid» i ara en té la custòdia perquè és qui té competència en intervenció d'armes. La Generalitat ja va fer la petició quan es va obrir el procés judicial.