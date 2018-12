Integra s'ha fet càrrec de fer el pessebre de l'església de Sant Francesc

La fundació per a la protecció i la integració dels disminuïts psíquics d'Olot, Integra, i l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura inauguraran el diumenge, dia 16 de desembre a les 12 hores a Sant Francesc, el pessebre que han fet els usuaris dels diferents serveis d'Integra.

Sant Francesc és una església ubicada al cim del volcà Montsacopa. La situació allunyada del centre d'Olot va afavorir que el pessebre que cada any fan a l'església fos destruït fa dos anys. L'any passat no el van fer.

Enguany, la Mostra de Pessebres ha cercat l'expansió i la implicació de les entitats i dels agents econòmics de la ciutat. Dins aquest àmbit, s'ha produït el compromís d'Integra de fer el pessebre. La directora d'Integra, Núria Fité, va explicar que l'activitat s'adiu amb els valors de participació i de treball en equip de l'entitat. Va assenyalar que cada part del pessebre ha estat creada per una de les seccions de l'entitat. Tenen escola, residència, grups d'integració en el treball, botiga i altres.

Per la seva part, la presidenta de l'Associació Cultural d'Amics del Santuari de Sant Esteve i del Santuari de la Mare de Déu del Tura, Carme Grau, va exposar la seva satisfacció per la col·laboració d'Integra en el pessebre. També va desitjar que la pròxima sigui la primera de moltes inauguracions de pessebres fets per Integra a l'església de Sant Francesc.

L'acte comptarà amb la participació del grup Fructus Temporis. El pessebre estarà obert a visites fins al 6 de gener.