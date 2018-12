El malson de les fuites d'aigua a Selva Brava

Els veïns de la urbanització de Selva Brava de Llagostera estan cansats dels constants problemes que tenen amb l'aigua des de fa anys, sobretot des de 2013, experimentant múltiples fuites que provoquen importants obstacles, principalment els mesos d'estiu. La gestió de l'aigua de la urbanització és responsabilitat de la companyia d'aigües Rec Madral, a diferència de la resta del poble que prové del dipòsit municipal i ho gestiona Aqualia. El focus del problema rau en el deteriorament que presenten els canals de transport d'aigua de la urbanització, argument que defensen tant el consistori com l'empresa que des de fa anys fa el manteniment. Les queixes constants han portat a l'Ajuntament a plantejar com desencallar aquesta situació, que passa primerament per construir una nova canalització a partir d'una subvenció aprovada per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'objectiu del consistori és que la gestió de l'aigua sigui municipal, de manera que actualment està estudiant si la xarxa interna del veïnat pertany als veïns o és propietat de Rec Madral, amb la diferència que si es dona el primer cas, no seria necessari un procés d'expropiació que pot resultar força llarg.

La història es remunta als anys 70, època en què Llagostera va créixer amb noves urbanitzacions als afores del cor del poble, diverses de les quals no van passar pels processos adients per ser legals i, d'aquesta manera, estar gestionades pel consistori. L'actual alcalde del municipi, Fermí Santamaria, explica que en el moment en què va entrar a governar, l'any 2007, hi havia quatre urbanitzacions sense legalitzar: Selva Brava, Font Bona, La Canyera i Llagostera Residencial. D'aquestes, la darrera ja s'ha legalitzat, mentre que Font Bona i La Canyera estan en procés d'obres com a pas previ perquè l'Ajuntament les legalitzi i en sigui el responsable, deixant de banda a Selva Brava que seria el nucli urbà més deteriorat. Aquestes urbanitzacions es van anar degradant, de manera que moltes d'elles en aquests moments necessiten una remodelació total, com està fent Font Bona que, entre altres iniciatives, ha construït una xarxa d'aigua nova de la mà dels veïns.

Selva Brava és en aquests moments la urbanització més endarrerida amb problemes diversos, com seria el mal estat que presenten les canonades de repartiment de l'aigua. La gestió de l'aigua d'aquesta urbanització ha estat privada des dels seus inicis, i fa 22 anys que se n'encarrega Rec Madral, afirmant amb contundència que «la xarxa d'aigua és un desastre i ens costa molt mantenir el servei. L'aigua és bona, però el que passa és que les conduccions són dolentes, estan deteriorades i són velles». Fonts de l'empresa apunten que des d'un principi, l'estat dels conductes ja no era l'òptim i ara ja tenen 50 anys, tenint en compte que uns bons conductes tenen una durada d'entre 30 i 40 anys de mitjana. La companyia s'encarrega de fer les constants reparacions que van sorgint, però els mateixos confessen que «nosaltres no podem canviar-ho perquè la solució està a fer la urbanització de nou, ja que no hi ha clavegueram ni enllumenat, no hi ha res».

El model de renovació més recent rau en la urbanització Font Bona. En primer lloc, es va entregar la tramitació necessària, preparant un pla parcial i els projectes d'urbanització i de reparcel·lació. El següent pas va consistir a iniciar les obres adients que encara estan en curs. A banda de fer els carrers i les voreres noves, s'ha creat una nova xarxa d'aigua que, com en el cas de Selva Brava, també gestiona Rec Madral, i on el gruix de problemes no és per res comparable. En el cas de Font Bona, la inversió ha estat totalment privada, ja que encara està en procés de ser legal i pertànyer al consistori.



La veu de l'Ajuntament

Essent conscient dels constants obstacles referents a l'aigua a Selva Brava, l'Ajuntament està estudiant de quina manera podria trobar una possible solució. En aquest sentit, la seva voluntat és que la gestió de l'aigua d'aquest i d'altres nuclis sigui municipal i subministrada a partir del dipòsit de l'Ajuntament. Per aquest motiu, un dels primers plantejaments ha estat la construcció d'un nou conducte que aniria del dipòsit del consistori fins a Selva Brava, per tal de substituir l'actual que procedeix dels pous de Rec Madral i que presenta un estat important de deteriorament. El batlle llagosterenc, que a la vegada exerceix de vicepresident de la Diputació de Girona, apunta que l'ACA ha concedit la subvenció que l'Ajuntament li va demanar destinada a construir aquesta nova canalització, que serviria tant per subministrar aigua a Selva Brava com també a Font Bona, fent que les dues urbanitzacions depenguessin del consistori en matèria de l'aigua. El batlle confessa que està previst fer la inversió durant l'any 2019-2020, amb un import de més d'un milió d'euros.

El següent pas és investigar qui és el propietari de la xarxa de conductes que distribueixen aigua a Selva Brava. Si l'Ajuntament vol fer-se càrrec d'aquesta distribució, aleshores hauria de també ser responsable d'aquests conductes. És en aquest punt on el camí es bifurca i apareixen dues alternatives. Per una banda, si la xarxa interna és dels veïns, s'hauria de parlar amb ells i un cop fet el nou canal, establir una connexió directa amb el dipòsit del consistori i la urbanització, infraestructura que segons l'alcalde ja està preparada. Per altra banda, si la xarxa pertany a la companyia d'aigües, aleshores s'hauria de tramitar un procés d'expropiació en paral·lel a la construcció del nou conducte. Santamaria subratlla que «la solució més ràpida pels veïns seria que la xarxa no s'hagués d'expropiar i que ells mateixos autoritzessin a l'Ajuntament de fer el nou transport d'aigua», però aquest punt encara s'ha d'estudiar.

Pel que fa a la resta de remodelació de la urbanització, el propietari dels terrenys està buscant inversors per tal de poder impulsar tots els tràmits necessaris per iniciar la reestructuració del nucli i aconseguir un estat de millora al complet.