Una menor denuncia un jove per abusos sexuals a Banyoles

Una menor de 17 anys ha denunciat haver patit un abús sexual per part d'un jove de 28 anys a la localitat de Banyoles. Els fets van passar al voltant de les tres de la matinada del passat diumenge, quan l'investigat –a qui la noia va assegurar que no coneixia de res– es va acostar mentre ella estava asseguda en un banc del centre després d'una festa d'aniversari celebrada en un parc del mateix municipi amb uns amics.

La víctima va explicar en seu judicial que el jove «la va voler acompanyar fins a casa seva», desviant-se en un mirador que hi havia prop de la zona on es troba el seu habitatge. Va ser allà quan l'investigat la va agafar «fort» dels braços i la va fer asseure a la part plana d'unes escales. Es va acostar a la menor, i la va besar agafant-la amb una mà pel clatell i amb l'altre posada a sobre de la seva cama. També li va fer petons a la zona del coll i, en un moment determinat, tot i que la noia li havia manifestat que no volia res, li va posar la mà «per fora i per dins de la roba a la zona dels genitals». Mentre ho feia, li hauria dit que «seria pitjor si es resistia».

Possible obstrucció a la justícia

A continuació, la noia va optar per fingir que canviava d'actitud per tornar al camp de la conversació amb el jove, donant-li un número de telèfon fals i repetint en un to alt que volia anar a casa seva. Va ser llavors quan l'investigat, sospitant que algú els podia haver sentit, va baixar uns quants esgraons, moment que va aprofitar la víctima per fugir del lloc.

L'endemà, després d'haver interposat una denúncia als Mossos d'Esquadra, un amic de l'investigat va trucar a una amiga de la víctima per demanar que es retirés la denúncia en qüestió. Posteriorment, un cop el cas va arribar a mans judicials, el magistrat que l'instrueix va emetre una providència on es posa de relleu que podria haver comès un possible delicte d'obstrucció a la justícia.

Paral·lelament, tot i que es va decretar la llibertat provisional amb càrrecs pel presumpte agressor, el Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona ha imposat al jove la prohibició d'acostar-se a la noia a una distància inferior als 200 metres, ja sigui al seu domicili, feina o qualsevol altre espai, així com comunicar-se amb ella a través de qualsevol mitjà. Unes mesures que es mantindran «vigents» durant la tramitació del procediment considerant que pot existir un cert «risc» per la menor.

«Por» de l'investigat

Un dels motius pels quals el magistrat ha tirat endavant aquesta ordre ha estat per la mateixa manifestació de la víctima, la qual va assegurar després de la seva declaració als jutjats que tenia «por» de l'investigat. A més, en l'autodictat consta que queda acreditada «l'existència d'indicis suficients» en una declaració que consideren «creïble» i «versemblant». També perquè, en l'actualitat, investigat i víctima resideixen al mateix municipi.