Els parcs de bombers de Figueres, Maçanet i Girona tornen a quedar sota mínims

Els parcs de bombers professionals de Figueres, Maçanet de la Selva i Girona ahir van tornar a quedar sota mínims. Es tracta del seguiment de la protesta en forma de vaga d'hores extres que fan alguns membres dels Bombers de la Generalitat des d'aquest dilluns. El motiu d'aquesta mobilització rau en la falta de personal.

El col·lectiu vol que això es faci pal·lès en parcs amb menys gent i, per això, alguns dels seus efectius han decidit no fer més hores extres. Molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any. Es tracta d'unes hores que es fan de caràcter voluntari.

La mesura de no fer més hores extres de les que marca el màxim per ara no té límit i els Bombers seguiran mobilitzant-se almenys fins al 10 de gener.

Aquest dimecres el departament d'Interior va anunciar una proposta feta als sindicats i que inclou convocatòries públiques de 1.000 noves places de bombers i promocions internes de les diverses categories del cos, durant els propers 4 anys. També proposa mesures en l'àmbit organitzatiu, entre altres.

Fonts sindicals de la UGT Bombers asseguren que la proposta no els convenç ja que es parteix d'una proposta que no compta encara amb cap tipus de pressupost aprovat per part de la Generalitat. Per tant, de moment els bombers seguiran fent les seves propostes.