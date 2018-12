Unes 200 persones es manifesten a la frontera per reclamar llibertat de circulació per als immigrants

Unes 200 persones es manifesten a la frontera per reclamar llibertat de circulació per als immigrants Gerard Vilà/ACN

Unes 200 persones s'han manifestat aquest dissabte pels carrers d'El Pertús a la Catalunya del Nord per reclamar llibertat de circulació als immigrants. Els concentrats han iniciat la marxa a l'aparcament de sortida del poble i han recorregut tota la localitat fins arribar a l'antiga frontera on han llegit un manifest i han fet un minut de silenci en record "a totes les persones que perden la vida intentant creuar a un altre país".

La manifestació s'ha fet coincidint amb el Dia Mundial dels Immigrants i els participants han reclamat "que s'obrin les fronteres". Tot plegat enmig de crits en contra de l'extrema dreta i amb pancartes reclamant "igualtat de drets". Un acte convocat per sindicats catalans i francesos però amb el suport d'una trentena d'entitats i associacions.

La marxa ha començat puntualment a dos quarts de cinc a una banda d'El Pertús. Malgrat que inicialment el recorregut havia de cobrir els escassos dos quilòmetres que separen la localitat fronterera de La Jonquera, al final els concentrats han acabat travessant El Pertús i llegint un manifest a les antigues casetes del pas fronterer. Allà s'ha reclamat papers per atots els immigrants i s'ha recordat que Europa s'havia compromès a acollir "molts més refugiats" dels que finalment han arribat.

Amb crits com 'cap persona és il·legal', 'llibertat de circulació' o 'obriu les fronteres' els manifestants han reivindicat els drets dels immigrants a "viure on vulguin". "He vingut a reclamar que cap persona ha de deixar d'anar on cregui pel fet de no haver nascut allà", assenyala en Francesc, un dels assistents.

Un altre dels lemes més escoltats recordava que "tots som immigrants". En aquest sentit s'expressava la Sebastiana Delclos que demana als governs europeus que "prenguin consciència" del que està passant amb els immigrants.



L'extrema dreta, una preocupació

La manifestació ha volgut expressar el seu rebuig a l'auge que tenen els partits d'extrema dreta a Europa. El secretari de Polítques Territorials i Migracions de CCOO, Toni Mora, deixa clar que cal "lluitar i fer un cordó" contra les formacions que "se situen fora de la democràcia".

En aquest sentit, Mora reconeix que "seria preocupant" que en les properes eleccions municipals "augmentés la representació" de formacions com Vox o Plataforma per Catalunya. "Cal veure els comicis del maig com una oportunitat i no pas com un problema. Perquè això sigui així hem de denunciar el discurs en matèria d'immigració o de seguretat de Manuel Valls a Barcelona", assenyala Mora.

A l'acte també hi ha participat el secretari general de CCOO a les comarques gironines, Bartomeu Compte, que ha recordat que la demarcació és "sensible" en temes d'immigració ja que és "la porta d'Europa". "Aquí l'extrema dreta dividiria una societat que ja està cohesionada. La immigració no és el problema, no podem caure en el parany dels extremistes", ha reblat.