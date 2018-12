Un alta velocitat que arrenca a poc a poc

Avui fa cinc anys que l'alta velocitat uneix de forma directa Barcelona, Girona i País. Un període en què el servei poc a poc ha anat guanyant usuaris, però en el qual encara li queda camí per recórrer fins arribar a les xifres previstes. L'any 2013, quan es va posar en funcionament, les previsions eren les de transportar aproximadament un milió de viatgers internacionals l'any. Cinc anys més tard, Renfe-SNCF en Cooperació calcula que ha transportat 4,2 milions de viatgers entre els dos països, una xifra que queda, doncs, per sota dels càlculs fets inicialment. De fet, fa pocs dies, la Unió Europea va «renyar» els governs català i espanyol i va lamentar el lent avanç de la connexió d'alta velocitat amb França, tot criticant que pel túnel del Pertús hi passen molts menys trens dels previstos. Segons dades fetes públiques aquesta setmana segons el conseller de Territori, Damià Calvet, aquest 2018 hauran passat pel túnel del Pertús 4.800 trens, quan la previsió inicial era de 34.000.

El TAV entre Espanya i França, doncs, ha estat un tren d'arrencada lenta. De fet, durant el primer any de funcionament ja es va veure que no complia les expectatives, amb 40.000 usuaris fent el trajecte Figueres-París i només 20.000 viatjant entre Girona i la capital francesa. En aquell moment, el baix rendiment de la infraestructura es va atribuir a una vaga a França i a la inundació de l'estació a Girona.

En aquests quatre anys, les xifres anat creixent a poc a poc. Segons el balanç fet públic per Renfe, a part dels 4,2 milions de viatgers que han transportat entre Barcelona i França, també hi ha hagut 5,6 milions més de persones que han fet trajectes interns, és a dir, entre Barcelona, Girona i Figueres o entre les diferents estacions franceses. En total, calcula que s'hauran fet prop de 20.000 circulacions de trens entre Espanya i França –una xifra, altra vegada, molt inferior a la prevista–, el que suposa 2.690 quilòmetres recorreguts.

Dels viatgers internacionals, n'hi ha un 26% que són espanyols, 32% de nacionalitat francesa i un 42% d'altres països. Pel que fa als trajectes per estacions, segons les dades facilitades per Renfe-SNCF, un 4% dels passatgers han fet el trajecte entre Girona i París, mentre que un 3% han anat de Figueres a la capital francesa. Des de Girona a Perpinyà han suposat un 1,3% dels recorreguts, mentre que un 0,6% han anat de Girona a Narbona. A més, un 2,1% dels viatgers han anat des de Figueres a Perpinyà, i un 0,7% han viatjat des de la capital altempordanesa a Montpeller. La majoria dels viatgers agafen el tren per motius vacacionals o d'oci, i opten per fer-ho en parella o bé en família.

Més promocions

Per tal de continuar promocionant la connexió internacional del TAV, Renfe-SNCF en Cooperació ha llançat durant aquesta setmana una campanya promocional per viatjar a França des de 25 euros, i 39 per als que optin per la classe preferent. Segons la companyia, un terç dels clients del mercat espanyol compren els diners a través d'Internet, i un 92% declara estar satisfet o molt satisfet pels serveis rebuts.

La línia d'alta velocitat permet anar des de Barcelona, Girona i Figueres a París, Lió, Marsella, Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nimes, Avinyó, Aix-en-Provence o Valence.