Campanya per millorar la recollida selectiva

L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha iniciat una campanya per a la millora de la recollida selectiva a la comarca. Els treballadors de l'àrea han participat a la Fira de Nadal de Porqueres, a la Festa Major de Serinyà i ho faran aquest cap de setmana a la Fira de Nadal de Banyoles a partir d'un estand on hi haurà un espai dirigit a les famílies. Aquest està compost de tallers i jocs per als més petits i un espai d'informació sobre el servei als més grans. L'objectiu final és augmentar la difusió i la conscienciació.