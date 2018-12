El càncer és el protagonista de La Marató 2018

La Marató s'ha convertit en una festa fixa del calendari que cal marcar un cop a l'any. Durant cada edició, la ciutadania organitza un seguit d'actes festius del seu municipi per incrementar el marcador del programa. Per formar un ambient participatiu i solidari, La Marató 2018 compta amb més de 3.500 activitats formades per concerts, festivals, competicions esportives, caminades i dinars, entre moltes altres.

Actulment hi ha un 60% dels càncers que no sabem com es poden prevenir. L'objectiu de La Marató és recaudar fons per a finançar la recerca per combatre el càncer. A partir de la investigació, es pretén trobar mètodes que permetin diagnosticar la malaltia el més aviat possible. Un exemple és l'estudi del diagnòstic molecular, que permet personalitzar els tractaments. Un altre cas d'estudi és el de la biòpsia líquida, que detecta la presència de cèl·lules cancerígenes a través d'una anàlisi de sang. La investigació sobre aquesta malaltia també se centra en la millora dels tractaments, com la quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia. L'estudi de la immunoteràpia també és clau, ja que es basa en estimar el sistema immunitari propi de l'organisme per tal d'identificar el càncer. La recerca científica també té interès en la bioinformàtica i el tractament del big data per tal d'analitzar dades genètiques a nivell mundial i extreure'n conclusions.

Un altre objectiu de La Marató 2018 és la divulgació i sensibilització social de la malaltia. Segons els experts, el 40% de tumors es poden prevenir amb uns hàbits de vida saludables i revisions periòdiques. De fet, en els últims deu anys, aquests factors han fet augmentar un 7% la supervivència dels pacients a Catalunya. Gràcies a les campanyes d'educació en salut, es preveu que la incidència s'estabilitzarà i començarà a disminuir a partir de l'any 2025.

En aquesta edició es preveu que les conferències educatives als centres arribaran a més de 200.000 joves. A més, es calcula que al voltant de 2.400 persones faran voluntariat i més de 400 professionals de la salut seran els encarregats de les sessions divulgatives.

La temàtica d'aquest any va estar aprovada a proposta de la Comissió Assessora Científica a partir de les sol·licituds rebudes en l'última convocatòria de propostes de malalties, celebrada al 2017. Des de 1992, La Marató ha recaptat més de 170 milions d'euros i ha finançat 794 projectes de recerca que han implicat 7.300 investigadors, gràcies a la solidaritat de la societat, tot convertint-se en una de les principals fonts impulsores de la recerca biomèdica a Catalunya.