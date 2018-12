La Garrotxa té una reserva de 9,6 milions per començar la planta de triatge

El Consell Comarcal de la Garrotxa ja disposa d'un fons de 9,6 euros per emprendre les obres de la planta de triatge. Es tracta del total de les partides provinents de la Generalitat per fer-la aprovades en els pressupostos dels últims anys i acumulades per començar l'obra. La darrera previsió d'ingressos de la Generalitat va ser aprovada en l'últim ple i puja fins a 4.350.000 euros. El preu previst de manera aproximada per la planta és de catorze milions d'euros.

Segons va explicar en el ple el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), el motiu pel qual encara no han pogut començar la planta de triatge és per no afectar el creixement de l'empresa Tavil. En aquest sentit, va apuntar que per trobar una solució manté reunions amb el conseller de Territori i Sosteniblitat, Damià Calvet.

Espona va avançar: «Anem per bon camí i confio donar novetats ben aviat». Les partides de la Generalitat estan condicionades al fet que la planta estigui acabada abans del 2020.

Abans d'exposar la situació actual, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa va plantejar la necessitat del centre de triatge, que va definir com el darrer esgraó del nou model de recollida comarcal.

Espona va apuntar que el fet de no disposar d'un centre de triatge com el planejat a Sant Jaume de Llierca suposa un sobrecost de 200.000 euros anuals que són aportats pels contribuents de la Garrotxa.

A més de les previsions per a la planta de triatge, el pressupost del Consell Comarcal pel 2019 compta amb una inversió d'uns 2,8 milions per a projectes en medi ambient. El gruix de la previsió està en les proves de recollida selectiva amb contenidors d'obertura amb targeta.

El 2018 van fer proves a Argelaguer, Sant Joan les Fonts, Santa Pau i la Vall d'en Bas que els van anar bé. La idea seria implantar la recollida selectiva personalitzada abans del 2021 a tota la Garrotxa. Segons va explicar el president, la finalitat és pujar els percentatges de selecció fins als límits establerts per la Unió Europea.

En l'apartat de medi ambient també han previst inversions en maquinària per a la planta de compostatge i el finançament d'un nou sistema de bombament per a la depuradora de Castellfollit de la Roca.



Besalú

Fora de la recollida comarcal, la regidora Fina Surina (PDeCAT) ha apuntat que en el primer mes estan a prop del 80% de selecció i confia que puguin pujar més.